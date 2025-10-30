Haberler

Iğdır'da Gazze'ye destek için "Bir Okul, Bir Umut" temasıyla yardım kampanyası düzenlendi

Iğdır'da bir okulda Gazze'ye destek için "Bir Okul, Bir Umut" temasıyla düzenlenen yardım kampanyası ilgi gördü.

Iğdır Şehit Polis Nevzat Alagöz Ortaokulu bahçesinde, "Bir Okul, Bir Umut" temasıyla Gazze'ye destek amacıyla yardım kampanyası düzenlendi. Düzenlenen yardım kampanyasına Karakoyunlu Kaymakamı Fatih Erdoğan, ilçe protokolü, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte öğrenciler ve veliler tarafından hazırlanan çeşitli yiyecek, içecek ve el emeği ürünler sergilenerek satışa sunuldu. Elde edilen gelirle, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine destek sağlanması hedeflendi. Toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ve öğrencilerde farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen yardım kampanyası, katılımcılardan yoğun ilgi gördü. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
