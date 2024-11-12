Iğdır'da Gaziler Öğrencilerle Buluştu

Iğdır'da 'Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları' çerçevesinde gaziler öğrencilerle bir araya geldi.

Iğdır'da gaziler, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Gaziler Üniversite öğrencilerine savaş meydanlarında ve zor koşullarda yaşadıkları kahramanlık dolu anıları anlattılar. Bu anlamlı buluşmada, gaziler öğrencilerden gelen soruları yanıtlayarak gençlerin vatan sevgisi konusundaki meraklarını giderdi. Gaziler, yaşadıkları zorlu süreçleri öğrencilerle paylaşarak onlara vatan sevgisinin ve bağımsızlık mücadelesinin önemini anlattılar. Öğrencilerin gazilere olan ilgisi ve onlarla yapılan samimi sohbetler, etkinliğin duygusal anlarına sahne oldu. - IĞDIR