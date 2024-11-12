Üye Girişi
Haberler

Iğdır'da Gaziler Öğrencilerle Buluştu

Iğdır'da Gaziler Öğrencilerle Buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da düzenlenen 'Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları' etkinliği kapsamında gaziler, üniversite öğrencilerine savaş anılarını anlatarak vatan sevgisinin önemini vurguladı.

Iğdır'da 'Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları' çerçevesinde gaziler öğrencilerle bir araya geldi.

Iğdır'da gaziler, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Gaziler Üniversite öğrencilerine savaş meydanlarında ve zor koşullarda yaşadıkları kahramanlık dolu anıları anlattılar. Bu anlamlı buluşmada, gaziler öğrencilerden gelen soruları yanıtlayarak gençlerin vatan sevgisi konusundaki meraklarını giderdi. Gaziler, yaşadıkları zorlu süreçleri öğrencilerle paylaşarak onlara vatan sevgisinin ve bağımsızlık mücadelesinin önemini anlattılar. Öğrencilerin gazilere olan ilgisi ve onlarla yapılan samimi sohbetler, etkinliğin duygusal anlarına sahne oldu. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti

5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti

 İsrailli bakan Batı Şeria için ilhak çağrısı yaptı, Türkiye'den tepki gecikmedi

İsrail hain planı açık etti, Türkiye'nin tepkisi sert oldu

 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Asgari ücret 30 bin lira olmazsa bu memleketi size dar edeceğiz

Özel'den asgari ücret resti: Bu rakamı vermezseniz memleketi size dar edeceğiz
ATM'lerde yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor

ATM'lerde yeni dönem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Fenerbahçe Zenit maçı ne maçı, UEFA maçı mı, hazırlık maçı mı? Salı günü hangi diziler var? 12 Kasım Salı TV'de bu akşamki diziler! BUGÜN MAÇ YOK MU? 12 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Uzak Şehir oyuncuları kim? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 12 Kasım Salı Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 12 Kasım Salı bugün kim potaya gitti? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 12 Kasım Salı bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Bittin Sen filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bittin Sen filmi ne zaman, nerede çekildi? Süt Kardeşler filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Süt Kardeşler filmi ne zaman, nerede çekildi? Bir Gece Masalı canlı izle! 12 Kasım Salı Bir Gece Masalı 11. bölüm ATV canlı izle! Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu? Ferdi Kadıoğlu neden kadrodan çıkarıldı? Ferdi Türkiye Galler maçında yok mu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.