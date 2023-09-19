Iğdır'da gaziler anıldı

IĞDIR - 19 Eylül Gaziler Gününden dolayı Iğdır Belediye Bahçesi Atatürk Anıtı önünde anma programı düzenlendi.

19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle Belediye Meydanı'nda yapılan anma anma programı Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Program, Iğdır Şehit Aileleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ahmet Akdeniz'in konuşması ile devam etti. Akdeniz konuşmasında şehit ve gazilere olan minnet borçlarını ödeyemeyeceklerini belirterek; "Türk milleti nice çok savaş yapmış nice çok şehit ve gazi vermiştir. Ölürsem şehit kalırsam gazi; ölürüm diyen kahraman milletimizin bekası için vatanımızın her karış toprağında kanıtını akıtan kahraman gazilerimizin ve can veren şehitlerimizin hatıralarına sahip çıkmak onlara ondan minnet ve şükran duygularımızı ifade etmek milli bir görevimizdir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk veya silah arkadaşları olmak üzere bu vatan için toprağa düşen bütün şehitlerimize ve vefat eden gazilerimizi rahmetle anar kahraman gözlerimize saygılarımı sunuyorum" dedi.

Program 1974 Kıbrıs Barış Harekatına Katılanlar Dayanışma Derneği Başkanı İsmet Tağal'ın 'Gazilerimize' adlı şiirin okunması ile son buldu.

Programa; Vali Vekili Ömer Said Karakaş, Vali Yardımcısı Garnizon ve 5. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Cavit Tütüncü, Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı, kurum müdürleri, Gaziler, Şehit ve Gazi aileleri ve vatandaşlar katıldı.