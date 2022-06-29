Iğdır'da Fiyatı Düşen Kayısı Üreticinin Elinde Kaldı

SERDAR ÜNSAL

Iğdır'da hasadı başlayan kayısı fiyatının 10-18 lira aralığından 6 liraya düşmesi, üreticileri zor durumda bıraktı. Üreticiler, "Ürünlerimiz elimizde kaldı. Soğuk hava deposu da olmadığı için saklama yeri de bulamıyoruz" diye yakındı.

Iğdır'da kayısı fiyatlarının 6 liraya düşmesi ve alıcı bulunmaması nedeniyle çiftçiler, hayal kırıklığı yaşıyor. Meyve suyu fabrikaları ise kayısıyı 5-6 liradan almaya başladı.

"YETERLİ SOĞUK HAVA DEPOSU YOK"

Bir üretici, fiyat düşüşünden dolayı zarar ettiklerini belirterek, "Fiyat aralığı 10 ile 18 lira olan kayısı fiyatları bir anda 6 liraya düştü. Topladığımız mahsuller elimizde kaldı, hiçbirinin satışını gerçekleştiremiyoruz. İhracatta birinci olduğumuz meyvemizi, kayısıyı yeterli soğuk hava deposu olmadığından saklama yeri de bulamıyoruz. Ürünler elimizde kaldı, çiftçiler çok zor durumda bu konuda yetkilerden yardım bekliyoruz. Aksi halde çiftçiler kayısı yetiştirmede zorlanacak, keza kayısı yetiştiriciliğini de bırakabilirler. Bunun için destek bekliyoruz" dedi.

Başka bir üretici ise, "Kayısının hali bu, 15 liraya mal olan kayısı 6 lira, çiftçi perişan durumda. Mazot 30 lira, kayısı 6 lira. Bizi bu duruma düşürenler utansın. Bir boş kasa 8 lira, bizim kayısı İstanbul'da 50 lira bizde 6 lira. Nakliye pahalı ne yapacağız bilmiyoruz" diye konuştu.

ANKA / Yerel