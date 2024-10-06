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Iğdır'da Filistin İçin Direniş Yürüyüşü Düzenlendi

Iğdır'da Filistin İçin Direniş Yürüyüşü Düzenlendi
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İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 1. yılı nedeniyle Iğdır'da '365. Gün Direnişe Selam, Siyonizme Lanet Yürüyüşü' gerçekleştirildi. Katılımcılar, İsrail aleyhine sloganlar atarak Filistin'e destek verdi.

Iğdır'da, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 1. yılı nedeniyle "365. Gün Direnişe Selam, Siyonizme Lanet Yürüyüşü" düzenledi.

İsrail aleyhine slogan atan ve Filistin'e destek veren pankartlar taşıyan vatandaşlar, Iğdır Vali Konağı önünden Millet Bahçesi'ne kadar yürüdü. Burada İsrail'in saldırılarında ölenler için Kur'an-ı Kerim okundu. Filistine Destek Platformu adına konuşan Memur-Sen Iğdır İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Iğdır Şube Başkanı Erkan Çiğdem, "Siyonist İsrail, Gazze'de tam 365 gündür soykırım yapıyor. Dünya kör, dünya sağır, dünya suskun. Dünyanın bu suskunluğu çoğu çocuk ve kadın 42 binden fazla insanı katleden, hastaneleri, okulları, ibadethaneleri dahi bombalayan soykırımcıyı, kandan beslenen katil sürüsünü cesaretlendiriyor" dedi.

Çiğdem, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen yıl Gazze'de başlayan vahşet ve soykırım, bugün Lübnan ve Yemen'e de sıçramış durumda. Bugün Üsküdar Meydanı'nda Filistin halkının haklı mücadelesine ve direnişine destek olmak, Gazze'den sonra Lübnan'a sıçrayan, Yemen'i de hedef alan bu alçakça işgale, katliam ve soykırıma dur demek için buradayız." - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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