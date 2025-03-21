Iğdır'da Dünya Ormancılık Günü'nde 5 Bin Fidan Dağıtıldı

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'da 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında 5 bin fidan dağıtımı yapıldı. Ücretsiz fidan almak isteyen vatandaşlar arasında izdiham yaşandı.

21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası nedeniyle, Iğdır Orman İşletme Müdürlüğü kendi bünyesinde yetiştirdiği 5 bin fidanı vatandaşlara ücretsiz dağıttı. Araçlarla Iğdır Zübeyde Hanım Bulvarına getirilen fidanlar, burada vatandaşlara dağıtıldı.

Dağıtım sırasında izdiham yaşanırken Iğdır Orman İşletme Müdürü Taner Tazegün duruma müdahale etti ve aracın üzerine çıkarak fidan dağıtımını yaptı. Ücretsiz fiadan alamak istiyenler, fidan dolu aracın önünü keserek fidan almaya çalıştılar.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Tazegün, "Bugün Dünya Ormancılık Günü ve Haftası. Biz yaklaşık 5 bin civarında şu anda fidan dağıtımı yaptık. 4 binde önceden dağıtmıştık Yaklaşık 10 bin fidan toprakla buluşmuş olacak. Amacımız geleceğe nefes insanlığa nefestir. Iğdır ilinin havası kirli, hava kalitesi düşük olduğu için amacımız vatandaşlara fidan dağıtıp bahçelerinde fidanları yetiştirip en azından havanın iyileşmesi yönünde katkı sunmak istiyoruz. Vatandaşlardan oldukça yoğun bir talep var. İnşallah fidanlığımızda ürettiğimiz sedir, karaçam, akçağaç, çınar, leylak, karağaç gibi ağaçları çoğaltıp inşallah vatandaşın ihtiyacı olan fidanları temin edip ilimizi daha da yeşillendireceğiz" dedi.