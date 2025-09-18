Haberler

Iğdır'da Dolandırıcılara Operasyon: 64 Bin TL İade Edildi

Iğdır'da kendilerini banka personeli olarak tanıtan dolandırıcılar, bir vatandaşı arayarak 64 bin 999 TL'yi hesabından aktardı. Emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalanan şüpheliler, parayı iade edip adli kontrolle serbest bırakıldı.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR)- Iğdır'da bir kişiyi arayıp kendilerini banka personeli olarak tanıtan dolandırıcılar, 64 bin 999 TL'yi kendi hesaplarına aktardı. Yakalanan şüpheliler, parayı iade etti ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Iğdır'da yaşayan İ.T.'yi telefonla arayan şüpheliler, bir bankanın genel müdürlüğünde görev yaptıklarını söyledi. Bu yöntemle İ.T.'nin hesabındaki toplam 64 bin 999 TL'yi kendi hesaplarına geçirdi. Dolandırıldığını fark eden İ.T, polise başvurdu.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucunda şüphelileri Kahramanmaraş, İstanbul ve Diyarbakır'da yakaladı. Operasyon sırasında 4 cep telefonu ile 1 dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Dijital materyallerin dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendiriliyor.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından SEGBİS aracılığıyla ifadeleri alınan 4 şüpheli, mağdura parayı geri göndermeleri üzerine yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA / Yerel
