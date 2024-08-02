Iğdır'da Cuma namazı sonrası İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı

İran cumhurbaşkanı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere Tahran'da bulunduğu sırada suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için Cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda suikastla şehit edildi. Haniye'nin şehit edilmesinin ardından Türkiye'nin dört bir yanında bir araya gelen sivil toplum kuruluşları üyeleri, İsrail saldırılarını lanetledi. Yurdun dört bir yanında da İsmail Haniye için Cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı. Iğdır'da da Cuma namazı sonrası Ulu Camii önünde vatandaşlar gıyabi cenaze namazı için bir araya geldi. Namaz öncesi Kur'an-ı Kerim okundu. Daha sonra bir basın açıklaması yapan Eğitim Bir-Sen 2 Nolu Şube Başkanı Servet Türkan, İsmail Haniye'nin gıyabi cenaze namazını kılmak için toplandıklarını söyleyerek, "İsmail Haniye, 3 oğlunu 4 torununun şehadet haberini alınca, davasını çelik bir iradeye, acısını sabra dönüştüren; 'Benim çocuklarımın kanı Filistin halkının kanından daha değerli değildir. Gazze'deki tüm çocuklar benim çocuklarımdır' diyen, İman iddiasını mücadele, Özgür Kudüs aşkını şehadetiyle ispat eden Fillisindeki binlerce mücahitten biriydi. 'Allah yolunda öldürülenlere 'ölüler' demeyin! Onlar diridirler'. diyor ya Rabbimiz, Bizler de işittik ve itaat ettik diyoruz. Onlar mücadele ruhunu diri tutan, davalarını direnişe dönüştüren, nesillere çağlara güzel bir çağrı ve örneklik bırakan önderlerdir" dedi. Basın açıklaması sonrası İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı. - IĞDIR