Iğdır'da Çöp Yangını Elektrik Direğini Patlattı

Iğdır'da dökülen çöpler alev aldı, elektrik direği patladı: O anlar kamerada

IĞDIR - Iğdır'ın sanayi bölgesinde bulunan bir elektrik direğinin yanında biriken çöplerin alev alması sonucu yangın çıktı. Alevler, kısa sürede elektrik direğinde bulunan kablolara sıçradı. Elektrik kablolarının tutuşmasıyla birlikte bölgede bir patlama meydana geldi.

Olay, akşam saatlerinde sanayi bölgesinde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çöplerin yanmaya başlamasıyla başlayan yangın, yakındaki elektrik direğine sıçradı. Alevlerin elektrik kablolarını da sarmasıyla birlikte şiddetli bir patlama yaşandı. Patlama sesi çevrede paniğe neden olurken, bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, patlama nedeniyle çevredeki bazı iş yerlerinde kısa süreli elektrik kesintileri yaşandı. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmazken, elektrik altyapısında maddi hasar oluştuğu öğrenildi.