Iğdır'da çağrı merkezinin açılışı, bakanların canlı bağlantısı ile yapıldı Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğinde "Çalışan ve Üreten Gençler Programı Lanslamı ve Tesis Açılışları" çerçevesinde Iğdır'da bakanların canlı yayın bağlantısı çağrı merkezinin...

Iğdır'da çağrı merkezinin açılışı, bakanların canlı bağlantısı ile yapıldı

IĞDIR - Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğinde "Çalışan ve Üreten Gençler Programı Lanslamı ve Tesis Açılışları" çerçevesinde Iğdır'da bakanların canlı yayın bağlantısı çağrı merkezinin açılışı yapıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının ortaklaşa başlattığı "Çalışan ve Üreten Gençler Programı'nın lansmanı" çeşitli illerde kurulan tesislerin açılışı ile İzmir'de yapıldı. Iğdır'ın da içinde bulunduğu Muş ve Şanlıurfa'ya bakanlar uzaktan bağlanarak Çalışan ve Üreten Gençler Programı ile kurulan ve gençlere iş kapısı olan tesislerin açılışlarını gerçekleştirdi. Bu çerçevede Iğdır'da da yapılan ve ilk etapta 451 kişiye istihdam sağlayan çağrı merkezinin de açılışı yapıldı. Açılış çerçevesinde bilgilendirme veren Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim; "Şu an itibari ile 451 istihdamımız var. Bunu iki vardiya şeklinde bir ay içinde bin kişiye çıkartacağız. 2 bin metrekare içinde modern bir çağrı merkezi ortaya çıktı" dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank; "Iğdır'a daha güzel hizmetler kazandırmak temellisi ile kurdeleyi kesebilirsiniz" dedi. Daha sonra kurdele kesimi yapıldı. Iğdır'daki kurdele kesimi sonrası diğer illerde kurulan tesislerin açılışı için kurdele kesimi merasimi devam etti.

"Çalışan ve Üreten Gençler Programı Lanslamı ve Tesis Açılışları" programına Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim'in yanı sıra çağrı merkezi yöneticileri ve çalışanlar katıldı.