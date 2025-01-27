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Iğdır'da Buz Tırmanışı Heyecanı

Iğdır'da Buz Tırmanışı Heyecanı
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Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde dağcılar, Gurgure Şelalesi'nin buz sarkıtlarından Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek iniş ve tırmanış yaptı. Yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki donmuş şelale, kış mevsiminde dağcılık heyecanı arayanlar için yeni bir parkur sunuyor.

Iğdır'da bir araya gelen Iğdırlı ve Karslı dağcılar Tuzluca ilçesinde bulunan Gurgure Şelalesi'nin buz sarkıtlarından iniş ve tırmanış gerçekleştirerek Iğdır'da bir ilki gerçekleştirdiler.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde, bölgenin en etkileyici doğal güzelliklerinden biri olan Gurgure Şelalesi'nin buz sarkıtları, dağcılar için yeni bir iniş ve tırmanış parkuru oluşturdu. Yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki donmuş şelale, kış mevsiminde şelalenin etrafında oluşan buz sarkıtlarıyla adeta bir buz iniş ve tırmanışı cennetine dönüştü. Bölgedeki dağcılar, kış şartları altında ilk kez bu doğal oluşumlara iniş ve tırmanmayı başardı. Kar ve soğuk havaya rağmen, dağcılar zorlu şartlarda Gurgure Şelalesi'nin buz sarkıtlarına güvenli bir şekilde inerek ve tırmanarak, dağcılık sporuna olan ilgiyi artırmayı hedefliyor. Şelale, özellikle doğa sporları ve macera seven dağcılar için tercih edilen bir alan haline gelmeye aday. Tuzluca ilçesinde doğa sporları ve rehberlik yapan Caner Kaya rehberliğinde şelalenin olduğu yere giden Muhammed Akkuş, Alpay Korkmaz ve Arif Güneş hazırlıklarını yaptıktan sonra vida yardımı ile buzdan delikler açtılar. Güvenliklerini sağlayan üçlü daha sonra şelaleden iniş yaptılar. Yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki donmuş şelaleden inen dağcılar daha sonra zorlu bir tırmanış yaparak hedeflerine başarı ile ulaştılar. Rehber Caner Kaya vatandaşların şelaleye özellikle ilkbahar mevsiminde yoğun ilgi gösterdiğini belirterek; " Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Civanlı ile Uğruca köyleri üst tarafında Gurgure şelalesi yer alıyor. Arkadaşlar burada bir buzul tırmanışı yaptılar onlara rehberlik yaptım" dedi.

Iğdır'da ilk defa buzul iniş ve tırmanışı yaptıklarını belirten Muhammed Akkuş; "Bugün Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde bulunan buz tutan Gurgure şelalesine geldik. Iğdır tarihinde ilk defa ben ve arkadaşlarım buzul tırmanışı yaptık. Başarılı bir şekilde bu tırmanışı yaptık. Yeni tırmanışlar için bütün dağcı arkadaşları buraya bekliyoruz. Buranın çok güzel bir buzulu var. Coğrafyası da çok güzel bir yerdir. Adrenalin sevenleri bekliyoruz. " dedi.

Buz tırmanışın belirli zorlukları olduğunu söyleyen Akkuş; "Burası çok dik bir buzul. Doğal olarak buzulları da çok yorucu oluyor. Hem de sistem kurarken çıktığınız zaman geleneksel vidalarınızı sıkarken hem yoruluyorsunuz hem de biliyorsunuz kış mevsiminde bunu yapıyorsunuz. Bu etkenler üst üste gelince tabi zorlanıyoruz" dedi. Dağcıların zorlu tırmanış ve inişleri drone kamerası ile havadan görüntülendi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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