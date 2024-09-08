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Iğdır'da bitkin halde bulunan leylek doğaya bırakıldı

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Iğdır'da halsiz düşmüş halde bulunan bir leylek, vatandaşlar tarafından fark edilerek Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Tedavi sürecinin ardından leylek tekrar doğaya bırakıldı.

Iğdır'da bitkin halde bulunan leylek doğaya bırakıldı

IĞDIR - Iğdır'da vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan leylek yapılan bakım ve tedavisinin ardından tekrar doğaya bırakıldı.

Iğdır'da halsiz düşmüş halde bulunan bir leylek, duyarlı vatandaşlar tarafından fark edilerek Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Ekipler tarafından alınan leylek, hemen veteriner kontrolünden geçirildi ve gerekli bakımları yapıldı. Vatandaşların duyarlılığı sayesinde sağlığına kavuşan leylek, tedavi sürecinin ardından doğaya geri bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Güncel Yerel Yaşam Iğdır

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