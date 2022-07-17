Iğdır'da Bir İş Yerine Giren Engerek Yılanı Yakalandı - Haberler

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Iğdır'da Bir İş Yerine Giren Engerek Yılanı Yakalandı

ANKA - Yerel
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Iğdır’daki organize sanayi bölgesinde bir iş yerine, Türkiye’nin en zehirli yılanlarından biri olarak bilinen engerek yılanı girdi. İtfaiye ekibi tarafından yakalanan yılan, doğaya bırakıldı.

SERDAR ÜNSAL

Iğdır'daki organize sanayi bölgesinde bir iş yerine, Türkiye'nin en zehirli yılanlarından biri olarak bilinen engerek yılanı girdi. İtfaiye ekibi tarafından yakalanan yılan, doğaya bırakıldı.

İş yerine yılan girdiğini fark eden işletme sahibi, Iğdır Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden yardım istedi. İş yerine gelen itfaiye ekibi, engerek yılanını uzun uğraşlar sonucu yakaladı. İtfaiyeciler, yakaladıkları yılanı bidona koyarak Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekiplerine canlı olarak teslim etti.

DOĞAYA BIRAKILDI

DKMP Müdürlüğü ekipleri, engerek yılanını doğaya bıraktı. DKMP Müdürlüğü yetkilileri, bölgedeki zehirli yılanların varlığına dikkat çekerek, vatandaşların benzer olaylara müdahale ederken dikkat olmaları ve mutlaka uzmanlardan yardım istemeleri gerektiğine vurgu yaptı.

ANKA / Yerel

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