Iğdır'da bayram yoğunluğu

Iğdır'da Ramazan Bayramı öncesi alışveriş için çarşıya çıkan vatandaşlar, çarşı merkezinde büyük bir yoğunluk oluşturdu.

Ramazan ayının son günü olan bayram arifesinde tüm Türkiye'de olduğu gibi Iğdır'da da pazarda ve alışveriş yerlerinde yoğunluk başladı. Bayram alışverişi için çocukları ile çarşıya çıkan aileler, çocuklarını sevindirmek için istediklerinin hepsini almaya çalıştı. Çarşı merkezinde oluşan yoğunluktan dolayı insanlar yürümekte de zorlandı. Torunlarına alışveriş yaptıktan sonra parkta dinlenen Hacı Şahin Sebze, 6 Şubat depreminden dolayı bayramı hüzün ve sevinç içinde kutlayacaklarını belirterek, "Bayram hepimizin bayramıdır. Bayramda çocuklarımıza hediyelikler alırız, ailemize hediyelik alırız, güzel yemekler yaparız. İhtiyarlara gidip ziyaret ederiz, küsleri barıştırarak herhangi bir fakir varsa onlara yardım ederiz. Şimdiki bayram depremden dolayı üzüntülü geçiyor. Bir insanın evinde Allah korusun oğlu ölür, nasıl bayram edebilir, edemez. Tabii ki biz de onlar için üzülüyoruz. Eskisi gibi değiliz, biraz eskisinden normal olarak bayram yapıyoruz" dedi.

Ailesi ile çarşıya çıkarak alışveriş yapan Nubar Yikitler, "Çarşıya çıktık babamla alışveriş yaptık, kıyafet aldık. Sonra ayakkabı aldık, geldik sonra dondurma yedik" diye konuştu. - IĞDIR