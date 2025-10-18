Haberler

Iğdır'da Aşık Oyunu Geleneği Yeniden Hayat Buldu

Iğdır'da Korsan Semaver Çay Evi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, unutulmaya yüz tutmuş Aşık Oyunu yeniden yaşatılarak gençlere kültürel miras aktarımı sağlandı. Mekanın sahibi Harun Cengiz, geleneksel oyunların önemine dikkat çekti.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'da bir mekan işletmecisi unutulmaya yüz tutmuş "Aşık Oyunu" etkinliğini yeniden hayata geçirdi.

Iğdır'da Korsan Semaver Çay Evi, geçmişin sıcak izlerini bugüne taşıyan etkinlikler düzenliyor. Mekanın duvarlarını süsleyen plaklar, eski radyolar, geleneksel objeler ve yöresel unsurlar, ziyaretçilerini zaman yolculuğuna çıkarıyor. Mekan, bu kez nostaljinin en özel simgelerinden biri olan Aşık Oyunu'nu yeniden hayata geçirdi.

Geçmişle bağı koparmadan kültürü yaşatmanın önemine dikkat çeken Korsan Semaver Çay Evi'nin sahibi Harun Cengiz, koyun ve keçilerin arka bacaklarındaki dört yüzlü kemik olan aşık kemiklerini, sadece bir obje olarak değil, geçmişin mirası olarak sergiliyor. Cengiz, öğrencilerden gelen yoğun ilgi üzerine Aşık Oyunu Etkinliği düzenledi ve oyunun tarihçesini, oynanış biçimini ve kurallarını detaylarıyla anlattı.

Çay Evi'nin önüne oyun çizgileri çizilerek yapılan uygulamalı gösterimde, gençler hem eğlendi hem de bir kültürel değeri yeniden keşfetmenin heyecanını yaşadı. Harun Cengiz, bu geleneği yeniden hatırlatmanın "kültürel bir sorumluluk" olduğunu belirterek, "Aşık Oyunu, sadece bir çocuk oyunu değil bizim geçmişimiz, kültürel belleğimizin bir parçası. Bugün gençlerle bu geleneği paylaşmak, köklerimize bir selam göndermek demek" dedi.

Yıldırım, etkinliğin kültürel miras açısından taşıdığı öneme değinerek, "Kültürel mirasımızı korumak ve kuşaktan kuşağa aktarmak için öğrencilerimizle birlikte buradayız. Aşık oyununu deneyimlemek aslında Dede Korkut'tan bugüne uzanan bir hikayeye dokunmak demek. Artık çok az bilinen bu oyunu gençlerin oynaması bizleri umutlandırdı" dedi.

Etkinliğe katılan öğrenciler, geleneksel oyunları tanımanın kendileri için unutulmaz bir deneyim olduğunu belirtti. Birçok öğrenci, bu tür etkinliklerin artması gerektiğini, özellikle geleneksel oyunların tanıtılmasıyla kültürel farkındalığın güçleneceğini ifade etti.

Kaynak: ANKA / Yerel
