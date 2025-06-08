Iğdır'da Acil Servis Doktoruna Saldırı: Doktor Yaralandı

Iğdır'da Acil Servis Doktoruna Saldırı: Doktor Yaralandı
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Iğdır'da Acil Servis Doktoruna Saldırı: Doktor Yaralandı
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Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'nde acil servis doktoru Umut T., hasta yakınlarının saldırısına uğradı. Saldırı sırasında doktor yaralanarak hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve saldırganlar gözaltına alındı.

Iğdır'da acil servis doktoruna saldırı

IĞDIR - Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'nde görev yapan acil servis doktoru Umut T., hasta yakınlarının saldırısına uğradı.

Olay, akşam saatlerinde Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi acil bölümünde meydana geldi. İddiaya göre, acil serviste tedaviyle ilgili yaşanan bir tartışmanın ardından iki hasta yakını, doktora önce sözlü ardından da fiziksel saldırıda bulundu. Saldırı sırasında doktor Umut T.'ye yönelik şiddet olayının ardından hastane yönetimi tarafından "beyaz kod" verilerek resmi süreç başlatıldı. Olay yerine güvenlik ve polis ekipleri sevk edilirken, saldırganlar kısa sürede gözaltına alındı. Yaralanan doktor Umut T., olayın ardından hastanede tedavi altına alındı. Yapılan kontrollerde doktorun sağ kolunda çıkık, elmacık kemiğinde hasar ve sağ el parmağında kırık olduğu tespit edildi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Sağlık sendikaları yaşanan olayla ile ilgili açıklama yapıp olayı kınarken İl Sağlık Müdürlüğü ve hastane yönetiminden olay ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEBAHATTİN YUM - Yerel
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