6 Şubat'ın Depremlerinde Hayatını Kaybedenler Iğdır'da Anıldı

Güncelleme:
6 Şubat depremlerinin 3. yılında, Iğdır'da hayatını kaybedenler dualarla anıldı. Anma programında depremle ilgili fotoğraf sergisi açıldı ve arama kurtarma tatbikatı yapıldı.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - 6 Şubat depremlerinin 3. yılında, hayatını kaybeden vatandaşlar Iğdır'da dualarla anıldı. Iğdır İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen anma programında, deprem bölgesinde yürütülen çalışmalar ve o günlere dair hafızalara kazınan anları yansıtan bir fotoğraf sergisi açıldı.

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili derinden etkileyen büyük depremler sırasında hayatını kaybeden vatandaşlar anısına, Iğdır İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından bir anma töreni düzenlendi. Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar'ın başkanlık ettiği etkinliğe, il protokolü, kurum müdürleri ve birçok Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcisi katıldı. Programında 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dualar okundu.

Program kapsamında AFAD İl Müdürlüğü binasında oluşturulan deprem temalı fotoğraf sergisi gezildi. Vali Taşolar ve beraberindeki heyet, deprem bölgesindeki arama kurtarma faaliyetlerini yansıtan kareleri inceledi. Serginin ardından, olası afetlerde kullanılacak araç, gereç ve teknik ekipmanların tanıtımı yapılarak kurumların hazırlık seviyeleri hakkında bilgi verildi.

Anma etkinlikleri kapsamında jandarma arama kurtarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen tatbikat, Vali Taşolar tarafından yerinde denetlendi. Ekiplerin profesyonelliği ve teknik imkanları dikkat çekerken, afetlere karşı her an hazır olunması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: ANKA / Yerel
