Iğdır'da Karnelerini Alan 47 Bini Aşkın Öğrenci Yarıyıl Tatiline Başladı

(IĞDIR)- Iğdır'da 2025–2026 eğitim-öğretim döneminin ilk yarısının sona ermesiyle birlikte 47 bini aşkın öğrenci, karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı. Karne dağıtım töreni, Yüzbaşı Abdurrahman Özalp İlkokulu'nda yapıldı.

2025–2026 eğitim-öğretim döneminin ilk yarısı sona erdi. Karnelerini alan öğrenciler yarıyıl tatiline çıktı. Iğdır'da 47 bini aşkın öğrenci karnelerini aldı. Yüzbaşı Abdurrahman Özalp İlkokulu'nda yapılan karne dağıtım törenine Iğdır Vali Yardımcısı Ahmet Nuri Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yalçın Türkyılmaz katıldı.

Karne töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, karnelerin yalnızca akademik başarıyı yansıttığını vurgulayarak, "Bu karne sadece çocukların değil, hepimizin karnesidir. Hem veli, hem öğretmen, hem il, hem öğrenci dönemin performansının göstergesidir. Ancak her şey demek değildir. Çocuklarımızın karakterini, her yönünü yansıtmaz; sadece notları yansıtır. İlkokul 1 ve 2. sınıflar ile okul öncesi öğrencilerine not yerine gelişim raporu verildi. Bu raporlar çocukların bilişsel, duygusal, sosyal, iletişim ve sağlık gelişimlerini bütüncül olarak ele aldı. Bu raporlar çok kıymetli. Velilerimizin bu raporları detaylı şekilde incelemesi ve öğretmenlerle sürekli iletişim halinde olması gerekiyor. Tatil boyunca çocuklarınızla ilgilenin, oyunlar oynayın, ekran bağımlılığına izin vermeyin" dedi.

Açıklanan verilere göre Iğdır il genelinde, 2025–2026 eğitim öğretim yılında toplam 47 bin 7 öğrenci eğitim görüyor.