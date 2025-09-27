Haberler

Iğdır'da 4.9 Kilogram Eroin Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'ın Aralık ilçesinde düzenlenen bir operasyonda 4 kilo 980 gram eroin ele geçirildi. Operasyonda yabancı uyruklu sürücü ve araç sahibi tutuklandı.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'ın Aralık ilçesindeki Dilucu Gümrük sahasında düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon 650 bin TL olan 4 kilo 980 gram eroin ele geçirildi.

Dilucu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen risk analizi ve saha çalışmaları kapsamında, İran'dan Türkiye'ye giriş yapan 23BM910/75ZA119 plakalı çekici/dorse X-Ray taramasından geçirildi.

Taramada şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine, narkotik dedektör köpeği ile yapılan detaylı aramada stepne bölümüne gizlenmiş, alüminyum folyoya sarılı 5 poşet içerisinde eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili Aralık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, araç şoförü yabancı uyruklu A.M. ile araç sahibi Z.İ. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA / Yerel
Kolombiya Cumhurbaşkanı'ndan takdir toplayan İsrail çıkışı: Ordu kurmanın zamanı geldi, biz hazırız

"İsrail'e karşı ordu kurmanın zamanı geldi, biz hazırız"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hesaplarınızı kontrol edin! Bazı IBAN'lar değişti

Hesaplarınızı kontrol edin! Bazı IBAN'lar değişti
Kıraç konserinde Güllü'yü unutmadı

Konserinde Güllü'yü unutmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.