Iğdır'da 23 Nisan Etkinliği: 900 Balon Çocuklara Hediye Edildi

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'da CHP Merkez İlçe Örgütü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğrencilere balon hediye etti. Etkinlik kapsamında 900 balonun dağıtımı yapıldı.

CHP Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Sadık Ogan, dün yağmur nedeniyle gerçekleştiremediği balon dağıtımını bugün tamamladı. Etkinlik kapsamında, üzerinde Türk bayrağı ve Atatürk resmi bulunan 900 balon çocuklara hediye edildi.

Çocuklar, ellerinde rengarenk balonlarla bayram coşkusunu yaşarken, veliler ve öğrenciler Sadık Ogan'a teşekkürlerini iletti.

Ogan, yaptığı açıklamada, "CHP Merkez İlçe Teşkilatı olarak geleceğimiz olan çocuklarımıza balon dağıttık. Çocuklarımıza emanettir ülkemiz, onları sevindirelim dedik. 23 Nisan, çocuklarımızın bayramı. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz. Bu küçük hediyelerle yüzlerinde bir tebessüm oluşturabildiysek ne mutlu bize" dedi.

Balon dağıtan Asker Bostancı da "23 Nisan dolayısıyla çocuklarımıza Atatürk resimli balonlar dağıttık. Gelinen bu süreçte Atatürk'e ihtiyaç duyulmaktır. 23 Nisan deyip geçmeyelim cumhuriyetin temelinin atıldığı bir bayramdır" şeklinde konuştu.