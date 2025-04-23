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Iğdır'da 23 Nisan Coşkusu Yağışa Rağmen Sürüyor

Iğdır'da 23 Nisan Coşkusu Yağışa Rağmen Sürüyor
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Iğdır'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Hava şartlarına rağmen aileler çocuklarıyla etkinliğe katıldı. Kutlama programı, yağmur nedeniyle Kültür merkezi binasında gerçekleştirildi.

Iğdır'da yağışa rağmen aileler çocukları ile 23 Nisan kutlama programına akın etti

IĞDIR - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü kutlamaları tüm yurtta olduğu gibi Iğdır'da da büyük coşku ile kutlandı.

Iğdır'da Zübeyde Hanım Bulvarı'nda planlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 105. yıl dönümü kutlamaları programı yağışlardan dolayı Kültür merkezi binasına alındı. Program yerinin açık alana göre küçük olması ve havanın yağışlı olması da ailelerin çocukları ile programa katılmasına engel olmadı. Aileler yağışa rağmen çocukları ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına katılarak bayramı kutladılar.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından günün anlam ve önemine dair yapılan açılış konuşmasında, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün; "İyiliğin, yiğitliğin, kardeşliğin, cesaretin mayasının kendisinde gizli olan bu asil millet bu ölümsüz değerlerle birlikte alın terini de işin içine katarak kurtuluş mücadelesi sonucu başarıya ulaştı. Bizler çok iyi biliyoruz ki artık fetihler topla tüfekle değil. Artık fetihler eğitimledir, bilimledir, teknolojiyledir ve kültürümüze ve ruhumuza bağlı kalmaktadır. Çağın ritmine ayak uydurmayan milletlerin tarih sahnesinde yok olup gittiğini hep birlikte görüyoruz" dedi.

Büyüklerin çocukları ile yoğun ilgi gösterdiği programda Iğdır'daki okullarda öğrenim gören çocukların etkinlikleri damga vurdu. Anaokulu öğrencilerin gösterisi izleyenlerden tam puan aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEBAHATTİN YUM - Yerel
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