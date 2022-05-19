Iğdır'da 19 Mayıs coşkusu - Haberler

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Iğdır'da 19 Mayıs coşkusu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Iğdır'da 19 Mayıs coşkusu

Iğdır'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Iğdır'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 103. yılı, Iğdır'da büyük coşkuyla kutlandı. Tören, Zübeyde Hanım Bulvarı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' mesajı okundu. Şiirlerin okunduğu, halk oyunları ve spor gösterilerinin yapıldığı kutlamalarda küçük bir çocuk da folklor ekibine eşlik etti. Küçük çocuk folklor ekibinin bütün hareketlerini taklit ederek büyük alkış aldı. Tören, okulların geçişi ile sona erdi. - IĞDIR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Kemal Atatürk, gençlik, Mayıs, Iğdır, Yerel, Haberler

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