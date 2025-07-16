Iğdır'da 15 Temmuz şehitlerini anma programı düzenlendi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Iğdır'da anma programı düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı Iğdır Valiliği önünde yapıldı. Etkinlikler kapsamında Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, ardından dualar edildi. Günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmalarda 15 Temmuz'da verilen mücadelenin unutulmadığı vurgulandı. Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması da dev ekrandan dinlendi. Programda darbecilerin hain tuzağında hayatını kaybederek 15 Temmuz darbe girişiminin ilk şehidi olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Bülent Aydın'ın hayatı izletilirken Şehit Aydın'ın ağabeyi Abbas Aydın ve ablası Semra Aydın Bostancı gözyaşlarına hakim olamadı. Program, 15 Temmuz gecesini anlatan sinevizyon gösterimi ve sela okunmasıyla sona erdi. - IĞDIR