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Iğdır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için mevlit okutuldu

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Türkiye genelinde olduğu gibi Iğdır'da da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlerimizin ruhları için mevlit okutuldu. Programda duaların ve anma etkinliklerinin yanı sıra, şehitlerimizin emanetini koruma kararlılığı da bir kez daha vurgulandı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Iğdır'da da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlerimizin ruhları için mevlit okutuldu.

Ülke genelinde olduğu gibi Iğdır'da da 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8'inci yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle başladı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde tüm Türkiye'de olduğu gibi Iğdır'da da tüm camilerde şehitler için mevlit okutuldu. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunması ile son buldu. Programda duaların ve anma etkinliklerinin yanı sıra, şehitlerimizin emanetini koruma kararlılığı da bir kez daha vurgulandı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Demokrasi 15 Temmuz Türkiye Iğdır Yerel Haberler

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