Iğdır'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu - Haberler

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Iğdır'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

İhlas Haber Ajansı - Sebahattin Yum - Yerel
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Iğdır'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminde şehit olanlar için Iğdır'da mevlit okutuldu.

Iğdır'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

IĞDIR - 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminde şehit olanlar için Iğdır'da mevlit okutuldu.

15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Iğdır'da bugün anma programı düzenleniyor. Sabah Asri Mezarlığındaki şehitlerin ziyaret edilmesi ile anma etkinliği başladı. Daha sonra Iğdır'da cuma namazı öncesi Hacı Hacer Camii ve Ulu Cami'de düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan asker, polis ve vatandaşlar için dua edildi.

İhlas Haber Ajansı / Sebahattin Yum - Yerel

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