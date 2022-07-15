Iğdır'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

IĞDIR - 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminde şehit olanlar için Iğdır'da mevlit okutuldu.

15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Iğdır'da bugün anma programı düzenleniyor. Sabah Asri Mezarlığındaki şehitlerin ziyaret edilmesi ile anma etkinliği başladı. Daha sonra Iğdır'da cuma namazı öncesi Hacı Hacer Camii ve Ulu Cami'de düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan asker, polis ve vatandaşlar için dua edildi.