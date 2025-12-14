Haberler

Iğdır'da İnsansız Hava Araçlarıyla Tespit Edilen 11 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır'da yapılan operasyonla 11 Afgan düzensiz göçmen yakalanırken, bu kişileri organize eden 3 kişi gözaltına alındı.

Haber: Serdar Ünsal

(IĞDIR) - Iğdır'da termal kameralar ve insansız hava araçları ile yürütülen takipler sonucunda yurda kaçak yollarla giren Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı, bu kişilerin bölgeye getirilmesini organize eden 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, termal kameralar ve insansız hava araçlarıyla yürütülen takip sonucunda Erhacı Köyü civarındaki düzensiz göçmenleri tespit etti.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nün desteğiyle gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 11 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanarak Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Ayrıca bu kişilerin bölgeye getirilmesi ve batı illerine sevk edilmesini organize ettiği belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: ANKA / Yerel
Avustralya'da Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında silahlı saldırı: En az 12 ölü, 27 yaralı

Ülkenin en ünlü plajına silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Telefon alacaklar dikkat! Tarih belli oldu, dev zam geliyor

Telefon alacaklar dikkat! Tarih belli oldu, dev zam geliyor
15 gün sonra başlıyor! IBAN'a para transferinde yeni zorunluluk

15 gün sonra başlıyor! IBAN'a para transferinde yeni zorunluluk
Murat Sancak'ın avukatından açıklama: İddialar hukuki temelden yoksun, hesap veremeyeceği tek bir kuruş dahi yok

Murat Sancak'ın avukatından açıklama: İddialar hukuki temelden yoksun
Ülkede şok karar: 1 Ocak'tan itibaren prezervatiflere vergi geliyor

Ülkede şok karar: 1 Ocak'tan itibaren prezervatiflere vergi geliyor
Telefon alacaklar dikkat! Tarih belli oldu, dev zam geliyor

Telefon alacaklar dikkat! Tarih belli oldu, dev zam geliyor
beIN Trio, Antalyaspor'un Galatasaray karşısında penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Tüm otorite bu pozisyon için aynı kararda birleşti
İsrail'den Hamas komutanına suikast! Görüntüleri paylaştılar

Dünya bu suikastı konuşuyor! Seyir halindeki araç hurdaya döndü
İki penaltı kurtaran Muslera Estudiantes'i şampiyon yaptı

Yok artık Muslera! Şampiyonluk maçında neler yaptı neler
Google'a bu rakamı yazınca ekran sallanmaya başlıyor! İşte nedeni

Google'a bu rakamı yazınca ekran sallanmaya başlıyor! İşte nedeni
Kadın spikerden Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden sözler! Üçlü ilişki ve kokain iddiası

Kadın spiker her şeyi anlattı: Akif'le sevişirken Mustafa da geldi
Bir devir sona erdi! John Cena, 23 yıllık WWE kariyerini sonlandırdı

Milyonlarca insana güreşi sevdiren John Cena'dan dramatik veda
Galatasaray'dan TFF'ye başvuru

Süper Lig devinden TFF'ye başvuru: Maçımızı 1 gün öne çekin
Sergen Yalçın'dan Trabzonspor'a karşı ilk 11'de sürpriz tercih

Bu akşam Trabzonspor'a karşı ilk 11'de büyük bir sürpriz yapıyor
title