Haberler

Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Ünsal: "Metsamor Nükleer Santrali Kapatılmadan Alican Sınır Kapısı Açılmamalı"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, Ermenistan'daki Metsamor Nükleer Santrali'nin Türkiye, Azerbaycan ve İran için tehdit oluşturduğunu belirterek, santral kapatılmadan Alican Sınır Kapısı'nın açılmasına karşı olduklarını ifade etti. Ünsal, Avrupa Birliği'nden santralin kapatılması için acil müdahale çağrısında bulundu.

(IĞDIR) - Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, Ermenistan'daki Metsamor Nükleer Santrali'nin bölge için tehdit oluşturduğunu ifade ederek, santral kapatılmadan Alican Sınır Kapısı'nın açılmasına karşı olduklarını bildirdi.

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı, Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Ünsal, Metsamor Nükleer Santrali'nin yalnızca Ermenistan'ı değil, Türkiye, Azerbaycan ve İran'ı da ciddi şekilde tehdit ettiğini ifade ederek, "Bu santral pimi çekilmiş bir saatli bombadır. Derhal kapatılmalıdır" dedi.

Ünsal, devlet Ermenistan'la sınır kapısını açmaya karar vermişse buna saygıları bulunduğunu ancak kapının açılması için Metsamor Nükleer Santrali'nin kapatılması şartının mutlaka getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Ünsal, "Iğdırlılar olarak radyasyon yaydığı iddia edilen bu santral yüzünden kanser olmak istemiyoruz. Metsamor'un kapatılmaması, ölümlere ve ikinci bir Çernobil felaketine davetiye çıkarmaktır. Avrupa Birliği bu santralin kapatılması için acilen devreye girmelidir. Devletimiz de sınır kapısının açılması için 'ölüm bacalarının kapatılması' şartını masaya koymalıdır."

Ünsal ayrıca, Ermenistan'ın enerji ihtiyacını Azerbaycan ile geliştirilecek iş birliği sayesinde karşılayabileceğini de sözlerine ekledi.

"Depremde hasar gördü, etkileri yıllar sonra ortaya çıktı"

Metsamor Nükleer Santrali'nin 1988'de meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde hasar gördüğünü hatırlatan Ünsal, buna rağmen santralin yeniden faaliyete geçirilmesinin büyük hata olduğunu söyledi. Ünsal, "1990'lı yıllarda Iğdır'da kanser vakaları görülmeye başlandı. 2025 yılı itibarıyla yıllık vaka sayısı 2 binlere ulaştı. Çernobil'de de etkiler yıllar sonra ortaya çıkmadı mı? Metsamor'un etkileri de 30 yılı aşkın süredir görülüyor. Kısırlık, düşük doğumlar, engelli bebekler ve hayvanlarda sakat doğumlar yaşanıyor. Bütün dünya bu tehlikeye karşı ayağa kalkmalıdır" dedi.

Metsamor Nükleer Santrali'nin Iğdır merkeze 16 kilometre, sınır köylerine ise 500–1000 metre mesafede bulunduğunu belirten Ünsal, santralin aktif fay hattı üzerinde inşa edildiğine dikkati çekerek, "Bu santral patlamaya hazır bir saatli bombadır. Bir depremde bölge tamamen yok olabilir. Azerbaycan'ı, İran'ı ve Türkiye'yi tehdit ediyor. Nükleer yakıt Rusya'dan uçakla getiriliyor. Bir uçak kazasında yaşanacakları düşünmek bile istemiyorum" ifadesini kullandı.

Metsamor hakkında

Ermenistan'ın Metsamor Nükleer Santrali, başkent Erivan'ın 40 kilometre güneyinde, Türkiye sınırına ise 16 kilometre uzaklıkta bulunuyor. 1973 yılında inşaatına başlanan santral, Ermenistan'ın enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ını karşılıyor. Santralde kullanılan iki adet VVER-440 Model V230 tipi reaktör, 440 megawatt enerji üretiyor. En büyük risklerden biri ise santralin deprem direnç sistemine ve koruma havzasına (containment vessel) sahip olmaması. Bu sistemin Çernobil Nükleer Santrali'nde de bulunmadığı biliniyor.

Kaynak: ANKA / Yerel
Fidan, Güler ve Kalın'dan Suriye'ye kritik ziyaret! Masadaki ana konu çok kritik

2 Bakan ve MİT Başkanı Suriye'de! Masadaki ana konu çok kritik
Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltı! Yusuf Güney ifade veriyor

Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltı! Ünlü şarkıcı ifade veriyor
Öğrencinin okul müdürünü tüfekle vurduğu anlar kamerada! İşte vahşetin nedeni

Öğrenci okul müdürünü gözünü kırpmadan vurdu! İşte vahşetin nedeni
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

KAP açıklaması geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma

Resmi açıklama geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma
Geçen yıl sahnedeydi, bu yıl masada! 'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu

'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu! Değişiklik dikkat çekti
Meclis'teki yumruklu kavga esnasında dikkat çeken görüntü

Meclis'teki yumruklu kavga esnasında dikkat çeken görüntü
Galatasaraylılar duymasın! Fenerbahçe transferde bir bomba daha patlatıyor

Fenerbahçe transferde bir bomba daha patlatıyor
KAP açıklaması geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma

Resmi açıklama geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma
Şehirde büyük kaos! Otonom araçlar bir anda durdu, trafik kilitlendi

Araçlar teker teker durmaya başladı, şehir kaosa sürüklendi
Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü

Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü
44 yıl sonra bir ilk! 2 ülkede cüzzam vakaları görülmeye başladı

Kabus 44 yıl sonra geri döndü, kaplıca jet bir kararla kapatıldı
Sadece 9 günü kalan terör örgütü SDG'nin gizli planı deşifre oldu

Türkiye'nin yanı başında sinsi plan! 9 gün kala deşifre oldu
Mide bulandıran iddia! 19 öğrencisi ifade verdi, cezaevine gönderildi

Mide bulandıran iddia! 19 öğrencisi ifade verdi, cezaevine gönderildi
600 kilometre yol kat edip takımını tek başına destekledi

Takımını tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğine inanamazsınız
Sörloth'un Fenerbahçe'den istediği para ortaya çıktı

Fenerbahçe'den istediği para ortaya çıktı
Sergen Yalçın'ın adını sır gibi sakladığı yıldız transferi ortaya çıktı

Adını sır gibi sakladığı yıldız transferi ortaya çıktı
title