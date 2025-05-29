Iğdır Adliyesinde Rüşvet Operasyonu: İki Müdür Tutuklandı

(IĞDIR) - Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü'nün rüşvet suçlarına yönelik yürüttüğü operasyon kapsamında gözaltına alınan, Asliye Ceza ve İnfaz Mahkemelerinde görevli 2 yazı işleri müdürü, "rüşvet" ve "irtikap" suçlarından tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü'nce, "adliyede rüşvet" iddialarına yönelik operasyon düzenlendi.

Iğdır Adliyesi ek binada görevli yazı işleri müdürlerinin, "infaz evraklarını sümen altı ettikleri, geciktirdikleri ve böylelikle çeşitli menfaatler sağlamak amacıyla organize şekilde birden fazla kez rüşvet aldıkları" iddia edildi. Cezaevinde bulunan iki mahkumun rüşvet verdiklerine dair ifadelerinin de bulunduğu öğrenildi.

Adliyede rüşvet görüntü ve ses kayıtlarıyla tespit edildi

Başlatılan soruşturma 3 ay sürdü. Soruşturma sürecinde rüşvet alışverişinin görüntü ve ses kayıtlarıyla tespit edildiği, rüşvetin para karşılığında ve zaman zaman hayat kadını temin etme yoluyla gerçekleştiği ifade edildi.

Olayla ilgili iki avukatın da şüpheli sıfatıyla dosyada yer aldığı, bu avukatlar hakkında Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nden soruşturma izni talep edildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Iğdır 1. Asliye Ceza, 2. Asliye Ceza ve İnfaz Mahkemelerinde görevli yazı işleri müdürleri T.Ç. ve Ü.Y, çıkarıldıkları hakimlikçe, "rüşvet" ve "irtikap" suçlarından tutuklandı, M.H. isimli yazı işleri müdürü savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Soruşturmanın "Rüşvet Alan Adliye Çalışanları" ve "İnsan Ticareti ve Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" konulu dosyalarla bağlantılı yürütüldüğü, toplam 19 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.