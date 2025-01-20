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Iğdır'a Mevsimin İlk Karı Yağdı

Iğdır'a Mevsimin İlk Karı Yağdı
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Iğdır şehir merkezine mevsimin ve yılın ilk karı yağdı. Vatandaşlar beyaz bir güne uyanırken, kar yağışı tarım üzerinde olumsuz etkilere neden olabileceğinden endişeli.

Iğdır şehir merkezine mevsimin ve yılın ilk karı yağdı

IĞDIR - Iğdır şehir merkezine mevsimin ve yılın ilk karı dün gece yağmaya başladı, vatandaşlar beyaz bir güne uyandı.

İklimi ve coğrafi şartlarından dolayı "Doğu'nun Çukurova'sı" olarak bilinen Iğdır'da dün geceden itibaren şehir merkezine mevsimin ve yılın ilk karı yağdı. Gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası vatandaşlar sabah beyaz bir güne uyandı. Vatandaşlar kar yağışına sevinirken istenilen miktarda yağmamasından da tedirginler. Kar yağışının tarım ile ilgilenen vatandaşları olumsuz etkilediği belirten Murat İnan; "Iğdır'a dört beş yıldır doğru dürüst bir kar yağmadı. Kuraklık bayağı var. Çocuklar olsun biz olalım karı özledik. Karı yağması hem çiftçiler için hem de vatandaşlar için daha iyi olur. İnşallah bir daha yağar" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEBAHATTİN YUM - Yerel
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