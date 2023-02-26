Iğdır'a deprem bölgesinden 1558 kişi geldi Yerel Haberler Türkiye'de 6 Şubat tarihinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen büyük depremlerden zarar gören depremzedelerden bugüne kadar 1558 kişi geldi. Türkiye'de 6 Şubat tarihinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen büyük depremlerden zarar gören depremzedelerden bugüne kadar 1558 kişi geldi. Iğdır Valiliği organizesinde deprem bölgesinden gelen depremzedeler ile yakından ilgileniliyor. Iğdır'a gelen depremzedeler Valilik tarafından kendilerine tahsis edilen misafirhanelerde, otellerde ve yakınlarında konaklıyorlar.Depremzedelerden 1024'üne psikolojik destek verilirken, hastaneye başvuran 1092 kişiden 124'ü tedavilerinin ardından taburcu edildi. - IĞDIR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Iğdır Valiliği Türkiye Deprem Iğdır Yerel Haberler

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