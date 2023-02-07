İGA Afet Yardım ekibi deprem bölgesine gitmek için İstanbul Havalimanı'ndan yola çıktı

Türkiye sabah saatlerinde merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. 10 ilde hissedilen ve adeta hayatı durdurma noktasına getiren depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Deprem bölgesine yapılan destek ve yardımlar çığ gibi büyürken, bir destek ise İGA İstanbul Havalimanı'ndan geldi. 94 personelden oluşan İGA İstanbul Havalimanı Afet Yardım ekibi deprem bölgesine destek için İstanbul Havalimanı'ndan yola çıktı.

Türkiye, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremle sallandı. Deprem, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye ve Adana'nın aralarında bulunduğu 10 il başta olmak üzere bir çok ilden de hissedildi. Türkiye'nin hemen her yerinden kara ve hava yolu aracılığıyla deprem bölgelerine AFAD, UMKE, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken onlarca yardım malzemesi de deprem bölgelerine ulaştırıldı. 10 ilden hissedilen ve adeta hayatı durdurma noktasına getiren depremin yaraları bir taraftan sarılmaya çalışılırken diğer yandan deprem bölgesine yapılan destek ve yardımlar çığ gibi büyüyor. Depremin ardında bıraktığı maddi ve manevi hasar ekipler ve vatandaşlar aracılığıyla sarılmaya çalışılırken bir destek de İGA İstanbul Havalimanı'ndan geldi. Deprem bölgesinde destek olması amacıyla İGA İstanbul Havalimanı'nda Afet Yardım ekibi oluşturuldu. İGA İstanbul Havalimanı Afet Yardım ekibi, 94 personelin yanı sıra 43 araçlık yardım malzemesiyle birlikte farklı alanlarda kullanılmak üzere temin edilen ekipman ve iş manikalarıyla, bölgelerde destekte bulunmak için saat 22: 45 sıralarında İstanbul Havalimanı'ndan yola çıktı. Deprem bölgelerine kara yolu ile ulaşım sağlayacak ekibin yarın en geç öğle saatlerinde bölgede olması bekleniyor. - İSTANBUL