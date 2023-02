İGA 200 gönüllü personelini deprem bölgesine gönderdi

İstanbul Havalimanı işletmecisi İga, 43 araç ve 200 gönüllü personelini AFAD koordinasyonunda deprem bölgesine gönderdi.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili vuran depremlerin ardından tüm Türkiye yardım için seferber oldu. İGA İstanbul Havalimanı da yardım ve ekiplerin organizasyonu sürecinde, 7 gün 24 saat operasyonel destek sağlıyor. İGA, operasyon, teknik hizmetler, güvenlik ve havalimanı kurtarma ve yangınla mücadele ekipleri başta olmak üzere birçok biriminden çalışan 200 gönüllü personel ve 43 araçtan oluşan ekibini AFAD koordinasyonunda arama kurtarma çalışmalarına dahil olmak üzere deprem bölgesine gönderdi. İGA İstanbul Havalimanı'nda görevli, 94 personel dün gece saatlerinde deprem bölgelerine sevk edilirken, 43 araçlık afet yardım ekibi konvoyu da bölgeye ulaştı. 50 ton su ve gıda desteğinin de afet bölgelerine gönderildi.

"Gün dayanışma ve birlik günü"

Gönüllü personellerini Adana'ya uğurlayan İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu, "İGA olarak her zaman milletimizin yanında olma düsturuyla adımlarımızı atıyoruz. Bundan yola çıkarak, çalışma arkadaşlarımızla deprem bölgesine gönüllü olarak desteğe gitmek isteyenleri göndereceğimiz bilgisini paylaşınca, personelimizden sayısız başvuru aldık. Şu anda ilk adım olarak 200'den fazla gönüllü personelimiz, deprem bölgelerine yola çıktı. Şunu gururla belirtmemiz gerekiyor ki; Türk milletinin alamet-i farikası, böylesi felaket dönemlerinde tek yürek olması, yine birbirimize en fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde milletimiz, her zaman olduğu gibi fedakarlığını ve ferasetini ortaya koyuyor. Bu vesileyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tüm yaralılarımıza da acil şifalar dilerken, enkaz altında kalan canlarımızın bir an önce kurtarılmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL