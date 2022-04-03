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'İftarda Mahallenizdeyiz' sloganıyla sıcak yemek dağıtımı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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'İftarda Mahallenizdeyiz' sloganıyla sıcak yemek dağıtımı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 'İftarda Mahallenizdeyiz' sloganıyla Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'nde vatandaşlara sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdi.

KEPEZ, ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, 'İftarda Mahallenizdeyiz' sloganıyla Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'nde vatandaşlara sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, paylaşma ve dayanışma ayı Ramazan'da, Mobil Aşevi ile mahalleleri dolaşarak, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na ait Mobil Aşevi, Ramazan'ın ilk günü Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'nde bin 500 kişiye dört çeşit yemek dağıttı. Vatandaşlar, iftar öncesi yemeklerini alarak, evlerinde iftar saatini bekledi. Çin'den gelip 5 aydır Antalya'da yaşayan Xin Peng de Büyükşehir Belediyesi'nin ikramından faydalananlar arasındaydı.

"Bu hafta Kepez ilçesinde"

Büyükşehir Belediyesi Mobil Aşevi, bu hafta Kepez ilçesinde yemek dağıtımına devam edecek. 3 Nisan Pazar günü Baraj Mahallesi'nde, 4 Nisan Pazartesi Habibler Mahallesi'nde, 5 Nisan Salı Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde, 6 Nisan Çarşamba Aktoprak Mahallesi'nde, 7 Nisan Perşembe Aydoğmuş Mahallesi'nde, 8 Nisan Cuma Menderes Mahallesi'nde, 9 Nisan Cumartesi Kültür Mahallesi'nde vatandaşlara iftar öncesinde sıcak yemek ikramında bulunacak. - ANTALYA

'İftarda Mahallenizdeyiz' sloganıyla sıcak yemek dağıtımı

'İftarda Mahallenizdeyiz' sloganıyla sıcak yemek dağıtımı

'İftarda Mahallenizdeyiz' sloganıyla sıcak yemek dağıtımı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Kepez, Yerel, Haberler

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