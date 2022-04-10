İftara davet ettikleri milletvekiline yemek pişirttiler - Haberler

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İftara davet ettikleri milletvekiline yemek pişirttiler

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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İftara davet ettikleri milletvekiline yemek pişirttiler

Sivas Milletvekili Semiha Ekici'yi iftar için öğrenci evlerine davet eden gençler, eve gelen vekili mutfağa sokup yemek pişirtti.

SİVAS (İHA) - Sivas Milletvekili Semiha Ekici'yi iftar için öğrenci evlerine davet eden gençler, eve gelen vekili mutfağa sokup yemek pişirtti.

Sivas'ta üç genç sosyal medya üzerinden Sivas Milletvekili Semiha Ekici'yi öğrenci evlerine iftara davet etti. Öğrencileri kırmayan Ekici, AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu ile birlikte Fatih Mahallesinde ikamet eden Alpaslan, Muhammed ve İbrahim isimli üniversite öğrencilerinin evinde misafir oldu. Öğrenci evine eli boş gitmeyen Ekici, öğrencilere sıcak Sivas etli pidesi ikram etse de mutfağa girip bir de menemen pişirdi. Ekici öğrencilerin talebi üzerine menemeni soğansız hazırladı. Ekici ve Aksu öğrencilerle sohbet edip fikir ve taleplerini dinledi. Öğrenciler kendilerini kırmayarak evlerinde misafir olan Ekici'ye teşekkür etti. Ekici de öğrencileri TBMM'ne davet etti. - SİVAS

İftara davet ettikleri milletvekiline yemek pişirttiler

İftara davet ettikleri milletvekiline yemek pişirttiler

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milletvekili, AK Parti, Medya, Sivas, Yerel, Haberler

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