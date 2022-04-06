Başkan Tahmazoğlu, iftar sonrasında evlere misafir oluyor

GAZİANTEP - Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Ramazan ayında da mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. İftar sonrasında mahalle mahalle gezen Başkan Tahmazoğlu, mahallelinin evlerine konuk oluyor.

Ramazan Ayı'nda da çeşitli mahallerde ikamet eden aileleri ve kahvehaneleri ziyaret eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Ramazan Ayı'nın ilk günlerinde iftar sonrasında Kozluca, Kepenek, Barak, Narlıtepe, Fırat, Turan Emeksiz, Etiler, Kıbrıs, Düztepe, Nuripazarbaşı Hoşgör, 60. Yıl, Akkent, mahallelerini ziyaret etti. İkamet eden aileleri ve kahvehaneleri ekibiyle birlikte ziyaret etti. Sahur vaktine kadar süren ziyaretlerde halkın sorunlarına dinleyen Başkan Tahmazoğlu, koyu ramazan sohbetleri gerçekleştiriyor.

Ramazan ayının bereket ve paylaşım ayı olduğunu kaydeden Başkan Tahmazoğlu, "Mübarek Ramazan Ayı içerisinde girdik ve Ramazan Ayı'nın ilk gününde aile ziyaretlerimizi yaptık. Ben tüm hemşerilerimin ve İslam aleminin Ramazan Ayı'nı kutluyor ve hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ramazan Ayı rahmet, yardımlaşma, kardeşlik ve Kur'an ayıdır. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan Ayı'nı güzel bir şekilde değerlendirmek istiyoruz. Bu vesile ile her gün aile ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Bunun yanı sıra her gün 10 bin ailemize iftar yemeği ikram ediyoruz. Sosyal marketimizde ihtiyaç sahibi ailelere destek oluyoruz. Onkoloji Hastanesi'nde yatan hastaların hasta yakınları için iftar ikramımız olmakta. Ramazan Ayı'nın ruhuna ve manasına uygun birlikteliğimize devam ediyoruz. Ramazan Ayı'nın tüm ailelere huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, ziyaretler sonrasında çocuklara oyuncak dağıtarak, mahallelinin Ramazan ayını kutladı.