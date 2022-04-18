İftar sofraları Balkanlar'da kuruldu

BURSA (İHA) - Ramazan ayının manevi iklimini Bursa'da olduğu gibi Balkanlar'da da en güzel şekilde yaşatmaya çalışan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gümülcine ve Üsküp'te kurduğu iftar sofralarında birlik beraberlik örneği sergiledi.

Yunanistan'da Gümülcine'nin Kozlukebir Belediyesi ev sahipliğinde Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar, Domruköy Spor Salonu'nda gerçekleşti. Halkın yoğun ilgi gösterdiği iftara; Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet, Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif, milletvekilleri İlhan Ahmet ve Burhan Baran, Yassıköy Belediye Başkanı Önder Mümin ve Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Bursa Şube Başkanı Ali Emin Latif katıldı. İlahilerle başlayan programda, ezan okunmasıyla birlikte aynı sofra etrafında oruçlar açıldı. Gecenin duasını ise Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif yaptı.

Yemeğin ardından ev sahibi olarak söz alan Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet, "Böylesine güzel ve bereketli iftar programını gerçekleştirerek, Ramazan ikliminin paylaşılmasına ve kaynaşmaya vesile olan Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Tüm soydaşlarımız adına, suskun dünyanın hür sesi olan, mazlumlara sırdaş olan, gariplere yoldaş olan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, anavatan Türkiye'ye ve Bursa'ya muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Rabbim, ayağınıza taş değdirmesin. Rabbim, yar ve yardımcınız olsun" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da hedeflerinin yemek değil birlik ve beraberliğin ortaya konulması olduğunu vurguladı. Başkan Aktaş, "Batı Trakya davasına ömrünü vermiş, başta Dr. Sadık Ahmet olmak üzere diğer tüm büyüklerimizi rahmetle anıyorum. Şimdiden Kadir geceniz ve bayramınız mübarek olsun" diye konuştu.

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Bursa Şube Başkanı Ali Emin Latif de doğduğu köyde bulunmaktan büyük mutluluk olduğunu belirterek, "Böyle bir günde oruç açmak paha biçilmez bir mutluluk. Bizleri bu sofra etrafında buluşturan Başkanımız Alinur Aktaş'a teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Üsküp'te iftar bereketi

Öte yandan, Gümülcine iftarı ile eş zamanlı olarak, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te de Bursa Büyükşehir Belediyesi desteğiyle El Hilal Yardımlaşma Derneği tarafından iftar sofraları kuruldu. İftara, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök, El Hilal Derneği Başkanı Behicuddin Şehabi, Bursa milletvekilleri Refik Özen, Zafer Işık ve Vildan Yılmaz Gürel, Büyükşehir Belediyesi başkanvekilleri Süleyman Çelik, Murat Demir ve Halide Serpil Şahin de katıldı.

İftarda konuşan Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök, "Türkiye'mizin köklü bir tarihi, beşeri ve kültürel bağlara sahip olduğu Kuzey Makedonya'daki kardeşlerimiz, bu toprakları İslam'la şereflendiren atalarımızın yüzyıllar boyunca yaptığı gibi İslamiyet'i günümüzde de yaşatmaya devam etmektedir. Bu güzel birlik ve beraberlik atmosferinin oluşmasını sağlamaktadırlar. Ramazan ayının toplumsal dayanışmanın, birlik ve beraberliğin her zamankinden her daha fazla öne çıktığı müstesna bir dönem olduğunu ortaya koymaktadırlar. Kendilerini canı gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Son 2 yıldır pandemi nedeniyle Ramazan geleneklerini yaşatamadıklarını hatırlatan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik ise, "Bu amaçla Balkan coğrafyamızın farklı noktalarında yaşayan kardeşlerimizle, soydaşlarımızla, dindaşlarımızla iftar sofralarında hasret gidermek istedik. Bursa Büyükşehir Belediyemiz olarak, sizlerle Türkiye arasında köprü olabiliyorsak ne mutlu bizlere" dedi.

Bursa Milletvekili Refik Özen de "Balkanlar'da, özellikle Rumeli'de barışın tesisi ve devamı noktasında en fazla çabayı sarf eden ve bunu yaparken karşılık beklemeden, tarihten aldığı kardeşlik hukukunun gereğini yerine getirme adına yapan tek ülke, tek lider var. O da Türkiye Cumhuriyeti devleti, Türk Milleti ve Recep Tayyip Erdoğan... Kuzey Makedonya'daki kardeşlerimizin haklarının savunulması noktasında, her alanda verdiğimiz mücadeleyi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sürdüreceğimizi bilmenizi istiyorum" diye konuştu.

El Hilal Derneği Başkanı Behicuddin Şehabi de Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Üsküp Belediyesi ve Üsküp'e bağlı Çayır Belediyesi ile yıllar boyunca iş birliği halinde olduğunu hatırlattı.

Çayır Belediye Başkanı Visar Ganiu da Çayır Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi arasındaki iş birliğinin pandemi sonrası daha da derinleşeceğini belirterek, iftar geleneğinin devam etmesinden dolayı mutlu olduklarını vurguladı. - BURSA