İftar bereketi paylaştıkça çoğalıyor

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nin düzenlediği sokak iftarlarında vatandaşlar ile bir araya gelen Başkan Ataç, "Ramazan öyle güzel bir nimet ki, biz paylaştıkça bereket çoğalıyor.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nin düzenlediği sokak iftarlarında vatandaşlar ile bir araya gelen Başkan Ataç, "Ramazan öyle güzel bir nimet ki, biz paylaştıkça bereket çoğalıyor. Birlik ve beraberliğimiz de gün geçtikçe çoğalmaya devam edecek" dedi.

Tepebaşı Belediyesi'nin Ramazan Ayı dolayısıyla düzenlediği sokak iftarlarında, vatandaşlar bir araya gelerek paylaşmanın mutluluğunu yaşamaya devam ediyor. Şirintepe Mahallesi'nde kurulan iftar sofraları çok sayıda mahalle sakininin katılımı ile gerçekleşti. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da iftar programına katılan vatandaşlar ile bir araya geldi. Başkan Ataç, Şirintepe Mahallesi sakinleri ile selamlaşarak sohbet etti. Başkan Ataç, "Bu yıl da Ramazan ayı boyunca yine vatandaşımız ile bir aradayız. İftar sofralarımız kurulmaya devam ediyor. Hemşerilerimiz de sağ olsunlar yoğun ilgi gösteriyorlar. Biz, Eskişehirliler ile aynı sofrayı paylaşmaya ve birlik içinde olmaya devam edeceğiz. Ramazan öyle güzel bir nimet ki, biz paylaştıkça bereket çoğalıyor. Birlik ve beraberliğimiz de gün geçtikçe çoğalmaya devam edecek. Ramazan ayının ruhunu, birlik ve beraberlik içinde yaşatıyor olmaktan mutluyuz" dedi.

Başkan Ataç'a Tepebaşı Belediye Meclis Üyesi Şenel Altun ve Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz de eşlik etti. Mahalle sakinleri de iftar programı ve belediye hizmetlerinden dolayı Başkan Ataç'a memnuniyetlerini iletti. Ataç, daha sonra İdrisyayla Mahalle iftarına ve Eskişehir Muhtarlar Derneği genel kurul toplantısı ve iftarına da katılarak vatandaşlar ile bir araya geldi. - ESKİŞEHİR