İEÜ Öğrencilerinden Mardin'deki Çocuklara Ege Lezzetleri Sürprizi

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, Mardin'in Derik ilçesindeki Bayır İlkokulu'nda okuyan minik kardeşlerine sürpriz yapmak için mutfağa girdi. Öğretmenleri aracılığıyla ' Ege lezzetlerini merak ediyoruz' mesajını gönderen çocuklara kayıtsız kalmayarak incirli ve cevizli kurabiye ile zeytinli ve tulum peynirli atıştırmalıklar hazırlayan İEÜ'lü gençler, bu ürünleri tek tek paketleyerek Mardin'e gönderdi. Yaklaşık bin 500 kilometre uzaktaki üniversiteli ağabey ve ablalarından gelen hediyeler karşısında büyük mutluluk yaşayan çocuklar, paketleri heyecanla açtı ve bol bol fotoğraf göndererek teşekkürlerini iletti.

İEÜ Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nazan Turhan, İzmir'den Mardin'e uzanan bir sevgi köprüsü inşa ettiklerini ifade etti. Prof. Dr. Turhan, "Köy okulundaki öğretmenimiz Hakan Sönmez, bizlere ulaştı. Çocuklarımıza, bilmedikleri ve daha önce görmedikleri yöresel ürünleri göstermek istediğini belirtti. Onların bunları tatmalarını sağlamak adına bir proje yapmaya karar verdiklerini ifade etti. Çocuklarımızın da bundan çok mutlu olacağını, bu sayede onlara güzel bir sürpriz yapmış olacağımızı düşündük. Konuyu üniversitemizdeki öğrencilerimizle görüştük ve gençlerimiz de çok istekli davrandı. Hemen mutfağa girdik. Zeytin, ceviz, incir, tulum peyniri gibi Ege'ye özgü ürünleri kullanarak kurabiyeler, atıştırmalıklar hazırladık. Bunları özenle paketledik. Defter ve kalem gibi kullandıkça bizleri, üniversitemizi hatırlayacakları malzemeleri de ekleyerek kargolamayı yaptık" diye konuştu.

İzmir'e sevgi mesajı

Çocukları sevindirdikleri için çok mutlu olduklarını ifade eden Prof. Dr. Turhan, "Nerede olursanız olun, sevginin ulaşamayacağı hiçbir yer yok. Hem çocuklarımız hem de gençlerimiz, bunu bir kez daha kanıtladı. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük veya küçük demeden çocuklarımızın yararına olacak, onları mutlu edecek her projede yer almaya hazırız. Üniversitemizdeki öğrencilerimize ve Mardin'de eğitim gören çocuklarımıza teşekkür ediyor, hayat boyu başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. İzmir Ekonomi Üniversitesi'ndeki ağabey ve ablalarına teşekkür eden, el sallayarak fotoğraf ve video gönderen çocuklar, ellerindeki kurabiyelerle poz da vererek, "İzmir'e sevgiler" mesajını gönderdi. - İZMİR