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İEÜ öğrencileri tarihi yapıları deprem simülasyonuyla inceledi

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İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Bölümü öğrencileri, kent genelindeki 45 tarihi yapıyı ölçekli maketlerle inceleyerek deprem simülasyonu gerçekleştirdi. Ayrıca, arama kurtarma robotu ve yenilenebilir enerji istasyonu prototipi tasarladılar.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Bölümü öğrencileri, kent genelindeki 45 tarihi yapıyı, ölçekli maketlerle inceleyerek deprem simülasyonu gerçekleştirdi. Atatürk Müzesi, Hilton Oteli, Basmane Tren Garı, Tarihi Havagazı Fabrikası ve İzmir Kız Lisesi gibi birçok simge yapının üç boyutlu ölçümlerini yapan, taşıyıcı sistemlerine bakan gençler, hazırladıkları maketlerin altına 'sarsma tablosu' tasarlayarak yapıların muhtemel bir depremdeki davranışını gösterdi. Afet sonrasında kullanmak üzere seslere duyarlı, kameralı, manevra kabiliyeti yüksek bir arama kurtarma robotu ile yenilenebilir enerji istasyonunun prototipini de tasarlayan öğrenciler, başarılı çalışmalarıyla büyük beğeni topladı.

İEÜ İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Bölümü'nde eğitim gören 62 öğrenci, 'Mühendislik Mekaniği II: Dinamik' ve 'Dinamik ve Yapısal Analiz' dersleri kapsamında hazırladıkları çalışmaları yaklaşık iki ayda tamamladı. Profesyonel bir mühendis ve mimar gibi binaları titizlikle inceleyen İEÜ'lü gençler, tüm gözlemlerini rapor haline getirerek akademisyenlerine sundu.

Güçlü yapılara ihtiyacımız var

İEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Kılıç, deprem gerçeğini hatırlatmak için örnek bir çalışmaya imza atan öğrencileri kutladı. Prof. Dr. Kılıç, "Öğrencilerimizin, derslerde öğrendiği teorik bilgileri uygulamada da göstermesini çok önemsiyoruz. Bu noktada örnek ve oldukça başarılı bir çalışmaya imza attık. Şehir ve ülke olarak, deprem yönünden risk oluşturan bir coğrafi konumdayız. İstanbul Küçükçekmece'de yaşanan son olay gösterdi ki, binalarımız deprem olmadan bile yıkılabiliyor. Riskleri, kayıpları azaltmak için doğru binalara, güçlü yapılara ihtiyacımız var. Geleceğin mühendisleri olacak, oturacağımız yapıları tasarlayacak gençlerimize çok iyi eğitim vermeli, onları en iyi şekilde hazırlamalıyız. Bu bilinçle hareket ediyor, sorumluluğumuzun çok yüksek olduğunu biliyoruz" diye konuştu.

Çalışmalara devam edeceğiz

Prof. Dr. Gökhan Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gençlerimiz, İzmir'imizin tarihi ve simge yapılarına ilişkin kapsamlı bir inceleme yaptı. Mevcut yapıların üç boyutlu maketlerini hazırladı, binaları yerinde görerek incelemeler yaptı. Yapıların taşıyıcı sistemlerinin nasıl incelenmesi ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini öğrendi, teknik ölçümler yaptı. Bu yıl, geçtiğimiz dönemlerden farklı olarak, seslere yöneliik hassasiyeti olan, manevra kabiliyetine sahip, muhtemel bir afet sonrasında arama kurtarma çalışmalarında etkin kullanılabilecek bir robot da tasarladık. Arama kurtarma robotuna yeni özellikler eklemeye, onu geliştirmeye devam edeceğiz. Buna ek olarak bir enerji ihtiyacını gidereceğine inandığımız 'yenilenebilir enerji istasyonu' geliştirdik. Öğrencilerimiz, yaptığı işlerin önemini kavradı ve oldukça ciddi hazırlanarak ortaya çok güzel eserler çıkardı. Ben, tüm gençlerimizi tebrik ediyor, onlarla gurur duyuyorum." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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