İEÜ Medical Park'a 'Türkiye'nin En İyi İşverenleri' ödülü

İZMİR (İHA) - İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Park Hastanesi, ' Türkiye'nin En İyi İşverenleri' ödülünü alarak önemli bir başarı yakaladı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Park Hastanesi, uluslararası bir kuruluş olan Great Place to Work'ün yürüttüğü araştırma sonucunda Türkiye'nin En İyi İşverenleri Listesinde yer aldı.

İzmir'e böylesine önemli bir ödülü kazandırmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren İEÜ Medical Park Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba, ödül ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kubba, "Ocak ayında yapılan analizler sonucunda Great Place to Work (Harika İş Yeri) sertifikasını almaya hak kazanmıştık. Şimdi ise 8 kategoride 147 şirketin olduğu Türkiye'nin En İyi İşverenleri Listesinde yerimizi aldık. Bu ödülü almamızda en büyük emek birlikte yol aldığımız çalışma arkadaşlarımıza ait. Çalışan odaklı uyguladığımız insan kaynakları politikaları ile motivasyonumuzu hep en üst seviyede tutmaya çalışıyoruz. Zor zamanlar geçirdiğimiz pandemi sürecinde dahi gece gündüz demeden büyük bir özveri ile çalışan takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Böylesine zor bir dönemde böylesine zor bir mesleği icra etmek çok önemli bir başarı. Türkiye'nin En İyi İşverenleri Listesi'nde yer almak işte bu motisvasyon kaynağının bir sonucu. Bu yüzden çalışanlarımızın değerlendirmeleri üzerine aldığımız bu ödül bizim için çok kıymetli" dedi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel