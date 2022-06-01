İEÜ kampüsünde şenlik coşkusu - Haberler

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), 26 farklı etkinlik ve 10 konserden oluşan unutulmaz bir bahar şenliğine imza attı, öğrencilerine finaller öncesi coşku dolu iki gün yaşattı. 30-31 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen şenlikte; dans gösterileri, yarışmalar, turnuvalar, atölye çalışmaları, sergiler ve oyun istasyonlarında gönüllerince zaman geçiren gençler, enerji depoladı.

İzmir Ekonomi Ünversitesinin (İEÜ) geleneksel hale getirdiği bahar şenliği, üniversitenin Balçova'daki kampüsünde gerçekleşti. 'Renkleriniz konuşsun' sloganıyla düzenlenen şenlikte; spor, sanat, tasarım, müzik ve yarışma heyecanı bir arada yaşandı.

Kampüs içinde oluşturulan şişme ve dijital oyun istasyonları, köprü ve halat çekme yarışmaları, spor otomobili ve motosiklet sergileri gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. DJ performansları ve modern dans gösteriyle coşkunun hiç düşmediği şenlikte; İEÜ Müzisyenler Kulübünün gerçekleştirdiği konserlerin yanı sıra Grup Turuncu, ünlü müzisyen Sinan Efe Aksoy ve Stalkband Grubu da başarılı sahne performanslarıyla katılımcılardan tam not aldı. Şenliğe, İEÜ öğrenci ve mezunlarından oluşan 10 bini aşkın kişi katıldı.

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, sürpriz etkenliklerle hep birlikte eğlendiklerini belirterek, "Pandemi nedeniyle iki yıldır kampüsümüzde bahar şenliği yapamamıştık. Şenlik coşkusunu, gençlerimizin ışıltısını, heyecanını özlemiştik. Finaller öncesinde gençlerimiz bol bol stres attı, enerji depoladı. Çok sayıda mezunumuz da şenliğe katılım gösterdi. Bu tarz etkinlikler, gençlerimizin sosyal yönden gelişmesi, yeni arkadaşlar edinmesi açısından çok değerli. Bu sene 'Rengarenk Fest' adını verdigimiz bahar şenliğinden sonra, önümüzdeki dönemlerde de farklı programlarla öğrenci ve mezunlarımızla buluşmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel