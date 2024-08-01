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İEÜ Hukuk Fakültesi öğrencileri Aile Mahkemeleri Hukuk Kliniği dersini tamamladı

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İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Hukuk Fakültesi tarafından açılan 'Aile Mahkemeleri Hukuk Kliniği' dersini başarıyla tamamlayan öğrenciler sertifikalarını aldı. Öğrenciler, aile mahkemelerindeki uyuşmazlık davalarında nasıl bir yol izlenmesi gerektiğiyle ilgili adliyede stant açarak vatandaşları da bilgilendirdi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Hukuk Fakültesi tarafından Ege Bölgesi'nde ilk kez açılan 'Aile Mahkemeleri Hukuk Kliniği' dersini başarıyla tamamlayan öğrenciler sertifikalarını aldı. Ders kapsamında hakimlerle görüşerek dosya inceleme ve birlikte çalışma fırsatı bulan, onların bilgilerinden yararlanan, duruşmaları izleyen İEÜ'lü gençler, aile mahkemelerindeki uyuşmazlık davalarında nasıl bir yol izlenmesi gerektiğiyle ilgili adliyede stant açarak vatandaşları da bilgilendirdi. Mesleki ve sosyal açıdan büyük kazanım elde eden öğrenciler, çevrelerini geliştirdi.

Avrupa Konseyi'nden sertifika

İEÜ Hukuk Fakültesi'nde açılan ders; Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi'nin Türkiye Adalet Akademisi iş birliği ile yürüttüğü 'Aile mahkemelerinin etkinliğinin artırılması: Aile üyelerinin haklarının daha iyi korunması" konulu ortak projesi çerçevesinde hayata geçirildi. Dersi başarıyla tamamlayan öğrencilere, Avrupa Konseyi tarafından kendi adlarına düzenlenmiş sertifikalar verildi.

Kadınlar ve çocuklarla buluştular

İEÜ Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sevilay Uzunallı, dersin öğrencilere birçok konuda katkı sağladığına dikkat çekerek, "Öğrencilerimiz; kadın hakları alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin, İzmir Barosu'nun ilgili merkezlerinin ve kamu kuruluşlarının temsilcileriyle ve bu kişiler aracılığıyla mağdur kadın ve çocuklarla buluştu. Bu kişileri, ihtiyaç duydukları hukuki yardıma ulaşabilecekleri doğru kanallara yönlendirdi. Gençlerimiz, aile mahkemelerinin yargı faaliyetlerine katılmadan önce ihtiyaç duydukları teorik hukuki bilgiyi de fakültemizde edindi.

Uzman hocalarımızdan; aile hukukuna, kadına yönelik şiddetle mücadelenin hukuki aygıtlarına ve aile mahkemeleri yargılamasının hakim ilkeleri ile usulüne dair ayrıntılı bilgi aldı. Tüm bunlar, gençlerimizin başarılı bir şekilde dersi tamamlamasına imkan sağladı. Dersin yürütülmesinde bizlere büyük destek veren Adalet Bakanlığı'na, Türkiye Adalet Akademisi Başkanlıı'na, Avrupa Komisyonu'na, İzmir Cumhuriyet Başsavcılıı Adalet Komisyonu'na, İzmir Barosu'na ve hakimlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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