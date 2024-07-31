İEÜ'de Tasarım Çalışmaları Sempozyumu Düzenlendi

İzmir Ekonomi Üniversitesinde (İEÜ), tasarımcılar arasındaki diyaloğu artırmak ve yeni fikirlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamak amacıyla 'Tasarım Çalışmaları Sempozyumu' düzenlendi. Yaklaşık 60 tasarımcının katıldığı sempozyumda, iletişim yöntemlerindeki değişimle birlikte son dönemde verimli bir diyaloğun azalabileceğine dikkat çekilerek etkileşimin yanı sıra yenilik ve ortak çalışma kültürünün artması için neler yapılması gerektiği ele alındı.

İEÜ Lisansüstü Enstitüsü Tasarım Çalışmaları Programı tarafından gerçekleştirilen ve İtalya'dan konukların da yer aldığı 'tasarım diyaloğu' temalı sempozyuma; içmimarlık ve çevre tasarımı, mimarlık, endüstriyel tasarım, tekstil ve moda tasarımı ile görsel iletişim tasarımı öğrencilerinin yanı sıra edebiyat, film, mühendislik gibi alanlardan isimler de katıldı.

Sempozyumun açılış konuşmasını; İEÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yazgan Bulgun, Tasarım Çalışmaları Program Başkanı, İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Hasırcı ve Sempozyum Misafir Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Didem Yavuz Velipaşaoğlu gerçekleştirdi. Ardından da 'anlatılar ve diyalog', 'kitaplarla tasarım diyalogları', 'dijital diyaloglar' ve 'kolektif diyaloglar' başlıklı oturumlar düzenlendi. Doç. Dr. Şölen Kipöz, Doç. Dr. Onur Mengi, Dr. Öğr. Üyesi Tuba Doğu ve Doç. Dr. Deniz Deniz'in düzenlediği sergi açılışından sonra ise en iyi bildiri ve poster oylaması yapıldı.

Hayatımızın merkezinde

Prof. Dr. Hasırcı, sempozyumu başarıyla tamamladıklarını söyleyerek, "Teknolojideki değişimin de etkisiyle son dönemde hızlı üretime odaklanıldı. Bizler, bu noktada tasarımcılar arasındaki iletişimin daha etkin ve fazla olması gerektiğini düşünüyoruz. Unutulmamalı ki tasarım, hayatımızın birçok yönünü etkileyen ve şekillendiren kritik bir unsur. Örneğin; iyi tasarlanmış ürünler ya da hizmetler, günlük yaşamımızı daha kolay, verimli hale getiriyor. Ergonomik bir sandalye, oturma rahatlığı sağlıyor. Güzel ve iyi tasarlanmış mekanlar, ürünler ve sanat eserleri, yaşam kalitemizi yükseltiyor. Tasarım, yenilikçi çözümlerin ve gelişmelerin de öncüsü. Tasarım, hayatımızın her noktasında belirleyici olan kapsamlı ve özel bir süreç. Böylesine önemli bir süreçte, diyaloğu artırmak çok önemli. Bu durum; üretim süreçlerinden, kişisel ve toplumsal katkıyı temel alan yeni projelerin gerçekleşmesine kadar birçok konuda olumlu etki yapacaktır. Bu sempozyumun, bunu sağlamak adına örnek ve güzel bir adım olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Tasarım çalışmaları için başvurular açık

Prof. Dr. Hasırcı, sempozyum sonunda İEÜ Yayınları'ndan bir kitap da hazırlandığını aktardı. Sempozyuma uluslararası öğrenci katılımının olduğunu ifade eden Prof. Dr. Hasırcı, genç akademisyenlere deneyim kazandırma açısından da sempozyumun oldukça yararlı geçtiğini belirtti. Prof. Dr. Hasırcı, Tasarım Çalışmaları yüksek lisans ve doktora program başvurularının açık olduğunu vurgulayarak gençleri İEÜ'ye davet etti. Sempozyum koordinasyon ekibi ise Tasarım Çalışmaları Program Başkanı Prof. Dr. Deniz Hasırcı, Misafir Sempozyum Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Didem Yavuz Velipaşaoğlu, Tasarım Çalışmaları Program Koordinatörleri Dr. Öğr. Üyesi Tuba Doğu, Dr. Öğr. Üyesi Deniz Avcı, Dr. Öğr. Üyesi Gözde Damla Turhan Haskara ile Tasarım Çalışmaları Program Asistanı Araş. Gör. Ali Rıza Bayrak'tan oluştu. - İZMİR