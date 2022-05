İdlib'te yetim öğrenciler sevindirildi - Haberler

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 28 Mayıs tarihinde birtakım temaslarda bulunmak üzere gittiği İdlib'te Zovf Çadır Kampını ziyaret etti.

Hizmet-İş Sendikası ile Siraç Derneği'nin organizasyonunda gerçekleştirilen program kapsamında İdlib'te bulunan Hak-İş Genel Başkanı Arslan, Türk sivil toplum kuruluşları tarafından Zovf Çadır Kampı ve çevre kamplarda yapılan yardım çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Arslan, yetim öğrencileri sevindirdi

Arslan, ziyaret kapsamında, Suriye iç savaşında ailelerini kaybeden çocukların temel eğitim hakkından mahrum kalmaması için Türkiye'den gelen yardımlarla yapılan okulları ziyaret ederek, yetim çocuklarla bir araya geldi.

Zor şartlarda eğitimlerini sürdürmeye çalışan yetim öğrencilere, kırtasiye malzemeleri, oyuncak ve değişik hediyeler dağıtan Arslan, çocukları sevindirdi.

Arslan, yetim öğrencilerin öğrenim gördüğü okulları ziyaretinin ardından, yapımı devam eden okul ve konutları da ziyaret ederek, inşaat çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Hizmet-İş Sendikası İdlib'de gıda kolisi dağıttı

Genel Başkan Arslan, İdlib'te Hizmet-İş Sendikası ile Siraç Derneği'nin katkılarıyla, kamplarda yaşam mücadelesi veren insanlara ulaştırılmak üzere hazırlanan gıda kolisi dağıtımına katıldı. Suriye'de iç savaştan dolayı binlerce insanın mağdur olduğunu belirten Arslan, İdlib'te bir insanlık dramı yaşandığını söyledi.

Suriye iç savaşının en çok sivillere zarar verdiğini ifade eden Arslan, "İdlib'te asgari yaşam malzemelerini temin etmekte zorlanan on binlerce insan yaşam mücadelesi veriyor. İdlib, milyonlarca insanın daracık bir bölgeye sıkıştırıldığı, Türkiye sınırına 30-40 kilometre mesafede olan ve insanların kendi topraklarında esaret altında yaşadığı hassas bir bölge. Çocuklar ve özellikle yetim çocuklar zor günler geçiriyor" dedi.

"Mağdurlara omuz vermek, el uzatmak gayretindeyiz"

Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası olarak, Suriyeliler ile ilgili her zaman inisiyatif alarak, zor günlerinde hep yanlarında olduklarını kaydeden Arslan, "Bugün de fiilen yanlarında ve onlarla beraber olmak istedik. Mağdurlara omuz vermek, el uzatmak gayretindeyiz. Diline, dinine, rengine, mezhep ve meşrebine bakmadan her mazlumun gönlüne dokunmaya, göz yaşını silmeye çalışıyoruz. Bizim için insan olmak yeterlidir. Bizim Hak-İş olarak, ülkemizin, bölgemizin ve küremizin bütün mağdur ve mazlumlarına borcumuz var, şeklinde özetlediğimiz genel kurul kararımız var. Bölgemizde ve dünyada kimin yardıma ihtiyacı varsa yanındayız. Bize destek olarak, Suriyeli kardeşlerimize yardım etmemizi sağlayan tüm teşkilat mensuplarımız ve üyelerimize teşekkür ediyoruz. Yardımlarımızı sağlıklı bir şekilde ulaştırmamızı sağlayan kuruluşlara da teşekkür ediyoruz. Yardım bir imkan değil, tercih meselesidir. Biz Suriyeli kardeşlerimiz için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Göçmen karşıtlığıyla mücadele hepimizin görevi olmalı"

Anadolu'nun, tarihin her döneminde göçmenlerin sığınağı olduğunu kaydeden Arslan, "Anadolu her milletten insana, her topluma kapılarını açmıştır. Maalesef bugün, batının göçmenler konusunda yürüttüğü ayrımcı tavra benzer şekilde ülkemizde de bazı kesimlerin göçmen ve sığınmacı karşıtlığına şahit oluyoruz. Göçmenlere yönelik olumsuz bir algı çalışması yürütülüyor, bu algıyı değiştirmeliyiz. Göçmen karşıtlığıyla mücadele etmek sadece hükümetin değil, hepimizin görevi olmalıdır" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'de Suriyelilerin ekonomiye önemli katkı yaptığına işaret eden Arslan, "Bir taraftan geri dönüşler devam ediyor, diğer taraftan bir entegrasyon süreci var. Göçmenlere yönelik eğitim ve istihdamla ilgili projeler geliştirmeliyiz" dedi.

Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılar konusunda tutarlı ve insani bir politika yürüttüğünü anlatan Arslan, "Türkiye'nin Suriye topraklarında gözü yok. Uluslararası güçler Suriye'yi karıştırmaya, Suriyelilere çifte standart uygulamaya devam ederken Türkiye, insani ve tarihi sorumluluklarını yerine getiriyor" diye konuştu. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel