İdlib'te kamplarda yaşayan yetim çocuklar için lunapark kuruldu

Türkiye Diyanet Vakfı, Suriye'nin kuzeyinde yer alan İdlib'deki kamplarda yaşayan 550 yetim çocuk için lunapark kurdu. İç savaş nedeniyle zor koşullarda yaşayan çocuklar çok mutlu olurken lunaparkta eğlenceli vakit geçirdi.

Suriye'nin kuzeyinde yer alan İdlib'deki kamplarda yaşayan 550 yetim çocuk, kurulan lunaparkta doyasıya eğlendi. Çocuklara kışlık giysiler gibi hediyeler de veren Vakıf, yıllardır iç savaş nedeniyle zor günler geçiren çocukların yüzlerini güldürmeye devam ediyor. Çarpışan araba ve atlıkarınca gibi çok sayıda oyuncağın bulunduğu lunaparkta eğlenen çocuklardan Muhammed Şehadet, etkinliğin kendisini çok mutlu ettiğini ifade ederek teşekkür etti.

Vakıf tarafından yapılan açıklamada ise, "Yetim kardeşlerimizle birlikte burada eğlenmekten, onların yüzlerini güldürmekten şeref duyuyoruz. Bütün bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz" denildi.

(Abu Mucahit El Halebi/İHA)