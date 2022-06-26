İdlib'te 901 aile briket eve kavuştuTürk Kızılay Genel Müdürü Altan: "Türk Kızılay'ı 11 yıldır Suriye'ye 4.16 milyar liralık yardım gerçekleştirdi"

- İdlib'te 901 aile briket eve kavuştu

Türk Kızılay Genel Müdürü Altan:

"Türk Kızılay'ı 11 yıldır Suriye'ye 4.16 milyar liralık yardım gerçekleştirdi"

İDLİB - Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, Kızılay tarafından Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'in Keferlusin bölgesinde inşası tamamlanan briket evlerden 901'ine ailelerin yerleştiğini belirterek, "Türk Kızılay'ı 11 yıldır Suriye'nin tamamına 4.16 milyar liralık yardım sevkiyatı gerçekleştirdi" dedi.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de 5 bin 661 briket evin yapımını sürdüren Türk Kızılay, İdlib'de briket ev projesinin ikinci etabı olarak Keferlusin bölgesinde 901 briket evi tamamladı. Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, çalışmalarının 11 yıldır sürdüğünü belirterek, "Hepiniz Kızılay'ın 11 yıldır Suriye'de neler yaptığını duydunuz, görüyorsunuz, biliyorsunuz. Ayrıca 2011 yılından beri Suriye'nin tamamına 4.16 milyar liralık yardım sevkiyatı gerçekleşti. Yine 112 bin çadır kuruldu, 9 hastaneye destek olundu, 32 sağlık merkezine destek sürüyor, 9 butik mağazamızda giyim malzemeleri dağıtıyoruz. 12 tane yetimhane, 5 tane de oyun parkı hizmete sunuldu. Kalıcı hayata geçmek ve güvenli bir ortam oluşturmak için briket ev projesi başlatıldı. Briket ev projesini 5 noktada başlattık" dedi.

Öğrenciler için okul yapıldı

Bugüne kadar 2 bin 461 adet ev teslim ettiklerini ve bu sayıyı 5 bin 661'e tamamlayacaklarını belirten Altan, "Burada hep birlikte 22 derslikli sabahçı-öğlenci şeklinde bir okul inşa ettik. Buradan yaklaşık 2 bin öğrenci istifade edecek. Burası ilkokul ve ortaokul seviyesinde. Başka bir sivil toplum kuruluşumuzun desteği ile sağlık merkezi kurduk. Temennimiz burada yaşayacak olan 5 bin kişinin iş bulma konusunda da, onların rızıklarını kazanması noktasında da desteklerimizi çoğaltmak ve destekçilerimizi bu konuda bulmak" ifadelerini kullandı.

"Medeniyet inşa ediliyor"

Hatay Vali Yardımcısı Oğuzhan Bingöl ise, İdlib'in savaş öncesinde yaklaşık 800 bin nüfusu olduğunu hatırlatarak, "Bugün 3.2 milyon nüfusu barındırdığını düşünürsek yaptığınız yatırımların ne kadar kıymetli olduğu daha anlamlı hale gelecektir. Bugün Türkiye olarak ve Türkiye'nin buradaki temsilcileri olarak STK'larımızın eliyle bir medeniyet inşa ediliyor. Bunu Türkiye Cumhuriyeti'nin bir evladı olarak gözlemlemiş olmaktan gurur ve onur duyuyorum" diye konuştu.

"Buradaki yaşam şartları çok elverişli"

Kızılay tarafından yaptırılan briket evlere yerleşen Hatice Amar, "Humus'tan 5 yıl önce göç ettik. Türlü yerlerde ve çadırlarda kaldık. Türk Kızılay'ından Allah razı olsun, bize burada ev yaptı. Yardım kolileriyle destek sağladı. Çocuklarımız için okullar yapıldı. Türk Kızılay'ına çok çok teşekkür ederiz. Recep Tayyip Erdoğan'a da çok teşekkür ederiz. O da bizim hep yanımızda durdu. Zalim Beşar'a karşı tavrını her zaman koydu. Yapılan desteklerde kendisinin katkısı olduğu için Recep Tayyip Erdoğan'ı baş tacı ediyoruz" dedi.

Çadırlarda yaşam mücadelesi verdiklerini aktaran Mustafa İsmail ise, "Daha önce çadır kente yakın bir çevrede yaşıyorduk. Buraya gelerek yerleştik. Buradaki yaşam şartları çok elverişli. Çadır yaşantısına göre yaşamımız daha rahat. Buradaki imkanlar elverişli, huzurlu bir şekilde yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

"Kızılay bize briket evler yaptı"

Suriye'nin Humus kentinden 4 yıl önce güvenli bölgelere geldiklerini belirten Ayşe Omar Sebsab, "Humus'tan 4 yıl önce göçtük. Çadır kentlerde yaşamımızı sürdürüyorduk. Daha önceleri çadır kentlerde yaşıyorduk. Çadır kentlerde yağmur yağmasında çadırlarımız su altında kalıyordu, çocuklarımız ıslanıyordu. Çocukların elbiseleri sular altında kalıyordu. Kızılay bize briket evler yaptı, sağ olsunlar. Briket evler ile çocuklarımız sağlam, rahat bir eve kavuştu. Bunun yanında çocuklarımızın geleceğini hazırlayabileceğimiz bir okulu oldu. Çocuklarımızı okutuyoruz" dedi.