İdlib'de gebre otunun hasadına başlandı - Haberler

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İdlib'de gebre otunun hasadına başlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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İdlib'de gebre otunun hasadına başlandı

Suriye'nin İdlib kentinde yaşayanlar tıbbi ilaçlarda, eklem ve bel ağrılarının tedavisinde kullanılan Gebre otu (Capparis spinosa) bitkisinin hasadına zor şartlar altında başladı.

Suriye'nin İdlib kentinde yaşayanlar tıbbi ilaçlarda, eklem ve bel ağrılarının tedavisinde kullanılan Gebre otu (Capparis spinosa) bitkisinin hasadına zor şartlar altında başladı.

İç savaşın ardından terörden arındırılan Suriye'nin İdlib şehrinde yaşayanlar tıbbi ilaçlarda, eklem ve bel ağrılarının tedavisinde kullanılan Gebre otu (Capparis spinosa) bitkisinin hasadına başladı. İdliblilerin geçim kaynağı olan gebre otu bitkisi, savaşın ardından patlamamış mühimmatların bulunduğu bölgelerde olması nedeniyle ise tehlike arz ediyor.

İdlib'de yaşayan Abdul Razzaq Hassoun da ailesiyle birlikte gebre otu toplamak için çalıştığını söyleyerek, tehlikeli bir iş olmasına rağmen mecbur kaldıkları için her gün bitki toplamaya gittiklerini belirtti. Hassoun, işin tehlikesini vurgulayarak, "Bitkinin altında zehirli yılanlar ve akreplerin dışında patlamamış mühimmatlar bulunuyor. Bizim için oldukça tehlikeli bir iş oluyor" dedi. - İDLİB

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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