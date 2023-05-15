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İdari tatil ile parklarda çocuk cıvıltısı hakim oldu

İdari tatil ile parklarda çocuk cıvıltısı hakim oldu

Yerel Haberler

Eskişehir'de idari tatili fırsat bilen vatandaşlar çocuklarıyla birlikte parklara akın etti.

Eskişehir'de idari tatili fırsat bilen vatandaşlar çocuklarıyla birlikte parklara akın etti.

Dün yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimleri'nin ardından eğitim ile öğretime 1 gün ara verildi. İlan edilen idari tatil ile okula gitmeyen çocuklar ise aileleriyle birlikte parklara koştu. Hava sıcaklıkların da artmasıyla birlikte keyifli bir gün geçirmek isteyen vatandaşlar parklarda vakit geçirirken, şehir merkezinde de kalabalık oluşturdu. Çocuklarıyla birlikte parkta oynayan vatandaşlar, güneşli ve güzel bir günde eğlenme fırsatını kaçırmak istemedikleri için ailecek dışarı çıktıklarını belirtti. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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