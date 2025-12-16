Haberler

İdabis Sporcuları, 15 Aralık Dünya Türk Dili Günü Sebebiyle Pamuk Dağı'na Tırmandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır Dağcılık ve Bisiklet Spor Kulübü (İDABİS) sporcuları, 15 Aralık Dünya Türk Dili Günü'nde Pamuk Dağı'na tırmanarak Türk bayrağı açtı. Başkan Özer Gonca, bu etkinlikle Türk dilinin önemini vurguladı.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır Dağcılık ve Bisiklet Spor Kulübü (İDABİS) sporcuları, 15 Aralık Dünya Türk Dili Günü dolayısıyla 2 bin 639 metre rakıma sahip Pamuk Dağı'na tırmandı.

İDABİS sporcuları, 15 Aralık Dünya Türk Dili Günü'nde Pamuk Dağı zirvesinde Türk bayrağı açtı.

Tırmanış sonrası açıklamada bulunan İDABİS Başkanı Özer Gonca, "15 Aralık Dünya Türk Dili Günü'nü, anlamına yakışır bir şekilde doğayla iç içe, zorlu ama gurur verici bir tırmanışla kutladık. Türk dili, milletimizin en önemli değerlerinden biridir. Bu anlamlı günü Pamuk Dağı'nın zirvesinde Türk bayrağımızla taçlandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Başkan Gonca ayrıca, İDABİS olarak sadece sportif faaliyetler değil, milli ve kültürel değerlere dikkat çeken etkinlikler de düzenlemeye devam edeceklerini belirterek, tırmanışa katılan tüm sporcuları gösterdikleri azim ve başarı dolayısıyla tebrik etti.

Kaynak: ANKA / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz'de vurulan Türk gemisiyle ilgili ilk açıklama

Erdoğan'dan vurulan gemiler için ilk açıklama! İki ülkeyi uyardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Partili Tayyar: Mehmet Akif Ersoy'la ilgili iddialardan daha ağır bir isim var

AK Partili isim: Ersoy'la ilgili iddialardan daha ağır bir isim var
Sarıyer'de oyuncak tabancayla kanal basan şahsa büyük şok

Oyuncak tabancayla kanal basan şahsa büyük şok
Evlilik yıl dönümünde kocasına hediyesi büyük tartışma yarattı

Evlilik yıl dönümünde kocasına hediyesi büyük tartışma yarattı
Gözünün yaşına bakmadılar! David Jurasek'e soğuk duş

Bu pozisyonun bedeli çok ağır oldu!
AK Partili Tayyar: Mehmet Akif Ersoy'la ilgili iddialardan daha ağır bir isim var

AK Partili isim: Ersoy'la ilgili iddialardan daha ağır bir isim var
Uzak Şehir'e damga vuran ateşli duş sahnesi

Fenomen diziye damga vuran ateşli duş sahnesi
Yaz meyvesinde kış hasadı başladı! Kilosu 130 TL'den satılıyor

Yaz meyvesinde kış hasadı başladı! Kilosu 130 TL'den satılıyor
Güllü'nün mezarı gül bahçesine döndü

Güllü'nün mezarında dikkat çeken hareketlilik
Trump, on binlerce kişiyi öldüren fentanili 'kitle imha silahı' ilan etti

Korku filmi değil gerçek! Zombilere karşı resmen harekete geçtiler
Çocuğunun boğazına bıçak dayayan baba için karar verildi

Çocuğunun boğazına bıçak dayayan baba için pes dedirten karar
Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü belli oldu

Efsaneye imza attırdılar! İşte Volkan'ın koltuğuna oturan isim
Vergi yüzsüzleri listesi açıklandı! 3'ü birden aynı listede yer aldı

Nihayet yayınlandı! 3'ü birden aynı listede
Meclis'te saç saça baş başa kavga! Arbede anı kamerada

Mahalle kavgası değil! Bu görüntüler Meclis'te kaydedildi
title