İdabis Sporcuları, 15 Aralık Dünya Türk Dili Günü Sebebiyle Pamuk Dağı'na Tırmandı

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır Dağcılık ve Bisiklet Spor Kulübü (İDABİS) sporcuları, 15 Aralık Dünya Türk Dili Günü dolayısıyla 2 bin 639 metre rakıma sahip Pamuk Dağı'na tırmandı.

İDABİS sporcuları, 15 Aralık Dünya Türk Dili Günü'nde Pamuk Dağı zirvesinde Türk bayrağı açtı.

Tırmanış sonrası açıklamada bulunan İDABİS Başkanı Özer Gonca, "15 Aralık Dünya Türk Dili Günü'nü, anlamına yakışır bir şekilde doğayla iç içe, zorlu ama gurur verici bir tırmanışla kutladık. Türk dili, milletimizin en önemli değerlerinden biridir. Bu anlamlı günü Pamuk Dağı'nın zirvesinde Türk bayrağımızla taçlandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Başkan Gonca ayrıca, İDABİS olarak sadece sportif faaliyetler değil, milli ve kültürel değerlere dikkat çeken etkinlikler de düzenlemeye devam edeceklerini belirterek, tırmanışa katılan tüm sporcuları gösterdikleri azim ve başarı dolayısıyla tebrik etti.