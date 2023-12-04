ICRC Başkanı: Gazze'deki insani durum ahlaki bir başarısızlık

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric, Gazze Şeridi'ndeki insani duruma değinerek, 'Uluslararası toplumun karşı karşıya olduğu açıkça ahlaki bir başarısızlık olan bu duruma sırtımızı dönemeyiz' dedi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric, Gazze Şeridi'ndeki insani duruma değinerek, "Uluslararası toplumun karşı karşıya olduğu açıkça ahlaki bir başarısızlık olan bu duruma sırtımızı dönemeyiz" dedi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric, Gazze Şeridi'ndeki insani duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Spoljaric, Avrupa Gazze Hastanesi'ni ziyaret ettiğini belirterek, "Orada gördüklerim herhangi birinin tarif edebileceğinin çok ötesindeydi. Beni en çok şok eden şey, korkunç yaralar almış, aynı zamanda ebeveynlerini kaybetmiş ve onlara bakacak kimsesi olmayan çocuklardı" dedi.

Gazze Şeridi'ndeki durumun daha fazla yardım tırı göndererek düzeltilemeyeceğini belirten Spoljaric, "Gazze'deki sivillere, kadınlara ve çocuklara, bugün gördüğüm ve gidecek hiçbir yeri olmayan yaşlılara koruma sağlamamız gerekiyor. Bugün tanıştığım insanların çoğu birkaç kez yerlerinden edilmiş. Tedavileri sırasında tahliye edilmeleri gerektiği için uzuvlarını kaybeden, ilk geldikleri hastanede tedavi edilemedikleri için bir elini ya da ayağını kaybeden insanlarla tanıştım. Bugün bana (Gazze Şeridi'nin) kuzeyin tüm cerrahi kapasitesini kaybettiği söylendi. Buna bir çözüm bulmak zorundayız" dedi.

"Tüm tarafları askeri çözümler dışında çözümler bulmaya çağırıyorum"

Gazze Şeridi'ndeki insani durumu ahlaki bir başarısızlık olarak nitelendiren Spoljaric, "Uluslararası toplumun karşı karşıya olduğu açıkça ahlaki bir başarısızlık olan bu duruma sırtımızı dönemeyiz. Tüm tarafları ve etkisi olan herkesi gerilimi düşürmeye ve her iki taraftaki insanların çektiği muazzam acılara askeri çözümler dışında çözümler bulmaya çağırıyorum" dedi.

"Sivillerin haklarını korumak zorundayız"

İnsanların haklarının korunmak zorunda olduğunu vurgulayan Spoljaric, "Sivillerin haklarını korumak zorundayız. Tutukluların haklarını korumak zorundayız. Rehinelerin haklarını korumak zorundayız. ICRC acıları hafifletmek ve azaltmak için elinden geleni yapacaktır. Ancak bunu tek başımıza yapamayız. Bunun sadece insani bir çözümü yoktur. Siyasi bir çözüm de olmalı" dedi. - GAZZE